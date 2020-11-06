Сходили на третью ветку раньше пассажиров. Вот видео из кабины машиниста и схема пересадочных станций

Источник материала: Tut.by

В пятницу в Минске торжественно открыли третью ветку метро — ее посетил Александр Лукашенко. Завтра, 7 ноября, новая линия заработает по-настоящему — для пассажиров. Станции откроют в 12.30. TUT.BY спустился в метро накануне открытия для всех и посмотрел на последние приготовления. Показываем важные детали: как выглядит тоннель из кабины машиниста, как устроены новые пересадочные узлы и как работают двери защитных экранов, которые в минском метро — в новинку.





К двум существующим линиям в Минске прибавилась третья. Пока она короткая — всего четыре станции, это примерно 3,6 километра. В который раз перечисляем «новеньких»: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Станция «Ковальская Слобода» до продления ветки будет конечной — на ней, как и на остальных трех, сейчас идут последние приготовления — завтра двери откроются для пассажиров.





Главный инженер службы движения ГП «Минский метрополитен» Георгий Ткач объясняет, что некоторые вопросы все же будут «закрывать» после запуска.

— Например, это касается отделки части помещений, которые предназначены для технического персонала служб метрополитена. В остальном все готово: раз пассажиров пустили, значит, безопасность движения обеспечивается. Здесь все сделано и вопросов быть не может, — объясняет собеседник.

Безналичный расчет на всех станциях работает, проезд можно оплатить наличными, карточкой, или зайти на станции по проездным. Пока будет ограничение — в кассах третьей ветки временно нельзя будет купить проездной.





— Пока могут продаваться только жетоны. Еще не настроена компьютерная программа для кодировки проездных, — рассказал собеседник.

Поезда на станциях успешно обкатали. Напомним, работать здесь будут только «Штадлеры».





— В таких поездах не так шумно, разгон более плавный, торможение, — хвалит технику машинист-инструктор первого класса Владимир Задоров. — Есть климат-контроль. Мониторы, которые показывают все неисправности.

Пока машинисты готовятся к завтрашнему приходу пассажиров, показываем, как выглядит тоннель третьей ветки метро из их кабины.

У третьей линии метро пока нет собственного депо (потому что настоящие конечные станции Зеленолужской ветки еще не построены).

— Составы третьей линии пока прикомандированы к депо «Могилевская». Например, «Ковальская Слобода» пока конечная и здесь есть пункт для мелкого технического обслуживания подвижных составов. «Ночевать» поезда будут здесь же, на «Ковальской Слободе» есть тупики, — рассказал Георгий Ткач.



Пост централизации на «Ковальской Слободе». Здесь управляют работой станции, отсюда звучат все сообщения для пассажиров. С таких постов наблюдают и за работой эскалаторов и траволаторов, правда, конкретно на «Ковальской Слободе» всего этого нет — станция неглубокая

Есть и другие яркие отличия от первых двух линий метро.

Пожалуй, самая примечательная деталь, — защитные экраны с автоматическими дверями. Их сделали для безопасности, чтобы пассажиры не падали на рельсы. Автоматические двери открываются синхронно с дверями поезда.



Вид на «Вокзальную» из вагона поезда. Здесь можно видеть обе пары открытых дверей — собственно поезда и вторые — открытые двери защитных экранов



Защитные экраны на «Юбилейной площади»



Защитные экраны на «Юбилейной площади»

— Такая система требует большой точности. Поезда с автоведением, они должны очень четко останавливаться у платформы в нужной точке, чтобы сработало открытие дверей. Если поезд не доехал до нужной точки или переехал ее, двери не откроются, — объяснил Георгий Ткач.

Дежурные по станциям на третьей линии метро, помимо своих обычных обязанностей, еще и работают с пультами для управления дверями.

— Работа дежурного по станции на новой ветке сильно отличается. Даже работой освещения здесь управляют при помощи компьютерной мышки, — рассказал собеседник.

Пока вы не пришли в метро лично, посмотрите, как открываются и закрываются двери на станциях.

Станции третьей линии — новенькие и вымытые — ждут пассажиров. Но работа в пятницу днем еще шла. Например, на «Юбилейной площади» продолжали наладку эскалаторов, и это важно — все-таки эта станция будет самой глубокой в Минске.

В пересадочных тоннелях между «Вокзальной» и «Площадью Ленина» еще не были включены траволаторы.



Станция «Юбилейная площадь» накануне открытия для пассажиров



Станция «Юбилейная площадь» накануне открытия для пассажиров



Станция «Вокзальная» накануне открытия



Деталь интерьера станции «Площадь Франтишка Богушевича»

К сожалению, в полной мере оценить переходы между линиями в пятницу 6 ноября мы не смогли — они были еще не везде открыты.

Очень важный момент для пассажиров: третья ветка разом добавила минской подземке аж два пересадочных узла.

Теперь у нас есть не только переход «Купаловская» — «Октябрьская», но еще и «Вокзальная» — «Площадь Ленина», и «Юбилейная площадь» — «Фрунзенская». Мы уже нарисовали для вас схемы, чтобы было проще разбираться в переходах между линиями. Чуть позже опубликуем для вас отдельный гид по новым пересадочным узлам.







