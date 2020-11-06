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Сходили на третью ветку раньше пассажиров. Вот видео из кабины машиниста и схема пересадочных станций
06.11.2020 21:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу в Минске торжественно открыли третью ветку метро — ее
К двум существующим линиям в Минске прибавилась третья. Пока она короткая — всего четыре станции, это примерно 3,6 километра. В который раз перечисляем «новеньких»: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Станция «Ковальская Слобода» до продления ветки будет конечной — на ней, как и на остальных трех, сейчас идут последние приготовления — завтра двери откроются для пассажиров.
Главный инженер службы движения ГП «Минский метрополитен» Георгий Ткач объясняет, что некоторые вопросы все же будут «закрывать» после запуска.
— Например, это касается отделки части помещений, которые предназначены для технического персонала служб метрополитена. В остальном все готово: раз пассажиров пустили, значит, безопасность движения обеспечивается. Здесь все сделано и вопросов быть не может, — объясняет собеседник.
Безналичный расчет на всех станциях работает, проезд можно оплатить наличными, карточкой, или зайти на станции по проездным. Пока будет ограничение — в кассах третьей ветки временно нельзя будет купить проездной.
— Пока могут продаваться только жетоны. Еще не настроена компьютерная программа для кодировки проездных, — рассказал собеседник.
Поезда на станциях успешно обкатали. Напомним, работать здесь будут только «Штадлеры».
— В таких поездах не так шумно, разгон более плавный, торможение, — хвалит технику машинист-инструктор первого класса Владимир Задоров. — Есть климат-контроль. Мониторы, которые показывают все неисправности.
Пока машинисты готовятся к завтрашнему приходу пассажиров, показываем, как выглядит тоннель третьей ветки метро из их кабины.
У третьей линии метро пока нет собственного депо (потому что настоящие конечные станции Зеленолужской ветки еще не построены).
— Составы третьей линии пока прикомандированы к депо «Могилевская». Например, «Ковальская Слобода» пока конечная и здесь есть пункт для мелкого технического обслуживания подвижных составов. «Ночевать» поезда будут здесь же, на «Ковальской Слободе» есть тупики, — рассказал Георгий Ткач.
Есть и другие яркие отличия от первых двух линий метро.
Пожалуй, самая примечательная деталь, — защитные экраны с автоматическими дверями. Их сделали для безопасности, чтобы пассажиры не падали на рельсы. Автоматические двери открываются синхронно с дверями поезда.
— Такая система требует большой точности. Поезда с автоведением, они должны очень четко останавливаться у платформы в нужной точке, чтобы сработало открытие дверей. Если поезд не доехал до нужной точки или переехал ее, двери не откроются, — объяснил Георгий Ткач.
Дежурные по станциям на третьей линии метро, помимо своих обычных обязанностей, еще и работают с пультами для управления дверями.
— Работа дежурного по станции на новой ветке сильно отличается. Даже работой освещения здесь управляют при помощи компьютерной мышки, — рассказал собеседник.
Пока вы не пришли в метро лично, посмотрите, как открываются и закрываются двери на станциях.
Станции третьей линии — новенькие и вымытые — ждут пассажиров. Но работа в пятницу днем еще шла. Например, на «Юбилейной площади» продолжали наладку эскалаторов, и это важно — все-таки эта станция будет самой глубокой в Минске.
В пересадочных тоннелях между «Вокзальной» и «Площадью Ленина» еще не были включены траволаторы.
К сожалению, в полной мере оценить переходы между линиями в пятницу 6 ноября мы не смогли — они были еще не везде открыты.
Очень важный момент для пассажиров: третья ветка разом добавила минской подземке аж два пересадочных узла.
Теперь у нас есть не только переход «Купаловская» — «Октябрьская», но еще и «Вокзальная» — «Площадь Ленина», и «Юбилейная площадь» — «Фрунзенская». Мы уже нарисовали для вас схемы, чтобы было проще разбираться в переходах между линиями. Чуть позже опубликуем для вас отдельный гид по новым пересадочным узлам.
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Сходили на третью ветку раньше пассажиров. Вот видео из кабины машиниста и схема пересадочных станций
Показываем важные детали: как выглядит тоннель из кабины машиниста, как устроены новые пересадочные узлы и как работают двери защитных экранов, которые в минском...
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