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Отец и сын, перепрыгнувшие забор посольства Швеции, - обвиняемые по уголовному делу о насилии против милиции
06.11.2020 21:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые почти два месяца живут на территории посольства Швеции в Минске, оказались обвиняемыми по уголовному делу. Они проходят по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Причем обвиняемыми они стали еще 15 сентября, а их адвокату это удалось узнать 2 ноября с помощью местного юриста.
Юрист из Швейцарии
При этом еще 11 сентября Кузнечики
Интересно, что 15 сентября, когда уже, по сути, Кузнечики стали обвиняемыми по уголовному делу,
Ранее Виталий и Владислав рассказывали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все, мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».
Юрист Вадим Дроздов о том, что витебляне оказались обвиняемыми, узнал 2 ноября с помощью юриста из Витебска.
Тем временем Кузнечики уже почти два месяца живут в посольстве Швеции. Секретариат Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
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Отец и сын, перепрыгнувшие забор посольства Швеции, - обвиняемые по уголовному делу о насилии против милиции
Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые почти два месяца живут на территории посольства Швеции в Минске, оказались обвиняемыми по уголовному делу.
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