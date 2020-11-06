Отец и сын, перепрыгнувшие забор посольства Швеции, - обвиняемые по уголовному делу о насилии против милиции

Источник материала: Tut.by

Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые почти два месяца живут на территории посольства Швеции в Минске, оказались обвиняемыми по уголовному делу. Они проходят по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Причем обвиняемыми они стали еще 15 сентября, а их адвокату это удалось узнать 2 ноября с помощью местного юриста.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Юрист из Швейцарии Вадим Дроздов , помогающий витеблянам, сообщил TUT.BY, что, как оказалось, 9 сентября, на третий день после воскресной акции протеста, Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ст. 364 УК. 15 сентября подозреваемыми по нему стали Владислав и Виталий Кузнечики, и в этот же день вынесли постановление о привлечении их в качестве обвиняемых.

При этом еще 11 сентября Кузнечики прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредставительства в ожидании разрешения их ситуации.

Интересно, что 15 сентября, когда уже, по сути, Кузнечики стали обвиняемыми по уголовному делу, сообщалось , что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции.



По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ранее Виталий и Владислав рассказывали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все, мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».

Юрист Вадим Дроздов о том, что витебляне оказались обвиняемыми, узнал 2 ноября с помощью юриста из Витебска.

Тем временем Кузнечики уже почти два месяца живут в посольстве Швеции. Секретариат Управления Верховного комиссара ООН по правам человека прислал письмо от Комитета против пыток по ситуации с ними. Согласно ему появился запрет на передачу Кузнечиков властям Беларуси.