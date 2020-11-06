«Платят все. Вы у нас один необилеченный». В Могилеве судят экс-чиновницу горисполкома

Источник материала: Tut.by

Бывшую начальницу управления культуры Могилевского облисполкома Ирину Жаббарову обвиняют в получении взяток на сумму более 31 тыс. рублей. Проходящему по ее делу экс-гендиректору ЗАО «Лазерные шоу-системы» Александру Лексакову вменяется передача чиновнице 550 рублей, пишет 6tv.by.



Фото: Mogilevnews.by

Дело против Жаббаровой и Лексакова продолжили рассматривать в суде Октябрьского района 6 ноября. Из зачитанного прокурором обвинительного заключения стало известно, что, находясь на управленческой должности, чиновница, по данным следствия, получала взятки с 2015 по 2020 год.

Первый вменяемый ей эпизод касается получения денег от директора частного предприятия «Арт-концерт» Можейко — 15 млн неденоминированных рублей за участие компании в обустройстве культурно-зрелищного мероприятия «Мой город, славой легендарный» с элементами реконструкции форсирования Днепра .

Последний — получение от Лексакова вышеупомянутых 550 рублей за участие в организации праздничного концерта в ДК области на собрании, посвященном подведению итогов 2019 года.

Всего чиновница, по озвученным данным прокуратуры, 8 раз получала взятки от Можейко и Лексакова за участие их компаний в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых Могилевским горисполкомом и его структурными подразделениями. Согласно материалам дела, Жаббарова принимала деньги в подземном переходе у станции метро «Могилевская» в Минске, вблизи скоростных автотрасс, в своем служебном кабинете, у гипермаркета «Е-сити» в Могилеве.

Жаббарова свою вину не признала. Ее адвокат ходатайствовала перед судом об изменении своей подзащитной меры пресечения и освобождении из-под стражи, однако судья Елена Селедцова отклонила эту просьбу.

В свою очередь, Александр Лексаков, находящийся не под стражей, полностью признал свою вину, отметив, что уже не является гендиректором «Лазерных шоу-систем», а работает там продюсером. Он подробно рассказал о переданных Жаббаровой 550 рублях, а также о других случаях взяток. По словам подсудимого, в 2016 году он впервые передал ей взятку.

«Платят все. Вы у нас один необилеченный», — пересказал Лексаков слова, якобы произнесенные Жаббаровой, после которых он стал давать ей взятки за победы в организуемых городскими властями тендерах.

Последнюю взятку в 550 рублей, как сообщил подсудимый, он передал Жаббаровой 13 марта 2020 года у гипермаркета «Е-сити». Затем по дороге в Минск его остановили сотрудники КГБ, которые вернули его в Могилев. Там Лексаков дал признательные показания на Жаббарову, а также на неназываемое по фамилии другое должностное лицо.

В результате явки с повинной из ряда эпизодов дачи взяток Лексакову вменяется лишь последний, мартовский. Можейко по данному делу в качестве обвиняемого не проходит.