|
Преподаватель МГЛУ: Я в этом университете с 66-го года, и мне больно, стыдно за то, что происходит
07.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Преподаватель МГЛУ во время встречи с ректором эмоционально высказался о том, что он думает о текущей ситуации в университете. Видео появилось в Сети 6 ноября, на нем — завкафедрой зарубежной литературы Юрий Стулов.
— Если в стране творится произвол в целом, то мы тоже результат этого произвола. Вы говорите, как вам дорог этот университет. Я в этом университете с 66-го года, я вложил сюда очень много сил, и мне больно, стыдно за то, что происходит! За то, что тихари ходят по университету. Я сам их видел, они выслеживали Наталью Олеговну (доцент
Он заявил, что университет поддерживают педагоги некоторых российских и не только вузов. По его словам, есть 140 подписей в знак солидарности от профессорского состава этих вузов.
— Нам говорили о том, что мы, оказывается, репутацию МГЛУ подрываем. Не подрываем мы репутацию тем, что мы протестуем против того, что происходит. Не надо закрывать глаза, почему это происходит. Люди увидели, что происходило с 9 по 11 августа. Потом они увидели, что сейчас происходит, когда я боюсь выйти во двор.
Чем закончилось эмоциональное выступление педагога, неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преподаватель МГЛУ во время встречи с ректором эмоционально высказался о том, что он думает о текущей ситуации в университете. Видео появилось в Сети 6 ноября, на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)