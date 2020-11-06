Преподаватель МГЛУ: Я в этом университете с 66-го года, и мне больно, стыдно за то, что происходит

Источник материала: Tut.by

Преподаватель МГЛУ во время встречи с ректором эмоционально высказался о том, что он думает о текущей ситуации в университете. Видео появилось в Сети 6 ноября, на нем — завкафедрой зарубежной литературы Юрий Стулов.

— Если в стране творится произвол в целом, то мы тоже результат этого произвола. Вы говорите, как вам дорог этот университет. Я в этом университете с 66-го года, я вложил сюда очень много сил, и мне больно, стыдно за то, что происходит! За то, что тихари ходят по университету. Я сам их видел, они выслеживали Наталью Олеговну (доцент Наталья Дулина , которую задержали и судили по ст. 23.34 КоАП. — Прим. ред.). И ее забрали прямо при выходе из университета. Это допустимо вообще в учебном заведении? — спрашивает педагог.

Он заявил, что университет поддерживают педагоги некоторых российских и не только вузов. По его словам, есть 140 подписей в знак солидарности от профессорского состава этих вузов.

— Нам говорили о том, что мы, оказывается, репутацию МГЛУ подрываем. Не подрываем мы репутацию тем, что мы протестуем против того, что происходит. Не надо закрывать глаза, почему это происходит. Люди увидели, что происходило с 9 по 11 августа. Потом они увидели, что сейчас происходит, когда я боюсь выйти во двор.

Чем закончилось эмоциональное выступление педагога, неизвестно.