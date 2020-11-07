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Сезон охоты на пушного зверя открыт в Беларуси

07.11.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Сезон массовой охоты на пушных животных стартует в Беларуси 7 ноября, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира. 

© CC0 / Pixabay/Simaah
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Так, с первой субботы ноября охотники могут добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного хорька, уточнили в инспекции. 

При этом на зайца-беляка и зайца-русака охотиться можно при помощи гладкоствольного охотничьего ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, с подхода, из засады, загоном с использованием охотничьих собак всех пород.

На белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного охота разрешена только с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Применять можно гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью или нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм.

"При охоте на пушнину с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин (405 рублей), а при повторном нарушении этой нормы последует лишение права на охоту", - сказали в инспекции.

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Теги: Минск
 
 
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Сезон охоты на пушных животных обычно самый массовый среди охотников, он продлится с первой субботы ноября по последнее воскресенье января.
 
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