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Сезон охоты на пушного зверя открыт в Беларуси
07.11.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Сезон массовой охоты на пушных животных стартует в Беларуси 7 ноября, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
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Так, с первой субботы ноября охотники могут добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного хорька, уточнили в инспекции.
При этом на зайца-беляка и зайца-русака охотиться можно при помощи гладкоствольного охотничьего ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, с подхода, из засады, загоном с использованием охотничьих собак всех пород.
На белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного охота разрешена только с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме гончих и борзых. Применять можно гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью или нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм.
"При охоте на пушнину с гладкоствольным оружием охотникам запрещается иметь при себе патроны, снаряженные картечью и пулями. За их ношение предусмотрен штраф до 15 базовых величин (405 рублей), а при повторном нарушении этой нормы последует лишение права на охоту", - сказали в инспекции.
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Сезон охоты на пушных животных обычно самый массовый среди охотников, он продлится с первой субботы ноября по последнее воскресенье января.
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