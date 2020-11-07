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Познер, Ургант, Шнуров, Слепаков: цитаты о Жванецком и траур в Одессе

07.11.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Траур объявлен в Одессе? родном городе Михаила Жванецкого? в связи со смертью писателя-сатирика, о его кончине стало известно накануне, легендарный артист ушел из жизни в 86 лет. 

© Sputnik / Борис Кауфман
Умер Михаил Жванецкий: вспоминаем, что он говорил и о чем молчал

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - сообщается на  сайте Одесского городского совета.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Писатель-сатирик, автор и исполнитель собственных литературных произведений, сценарист, актер ― он принял решение уйти со сцены всего месяц назад.

Почитайте Жванецкого ― и ответ появится 

Многие знаменитости высказали свои сожаления в связи со смертью сатирика. Так, Иван Ургант назвал уход из жизни Михаила Жванецкого "колоссальной трагедией для всех людей, которые говорят, думают и читают на русском языке".

© Sputnik / Владимир Песня
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"Для нас Михаил Жванецкий был камертоном, он учил нас смотреть на жизнь с юмором, с мудростью, с иронией, легко. Если перед вами будет стоять какой-то вопрос, на который вы не будете знать ответ  всегда можно открыть книгу Жванецкого или посмотреть его выступления, и этот ответ появится, он будет мудрым, он будет смешным и он будет самым точным", ― сказал Ургант.

Незаменим для России

Журналист и близкий друг Михаила Жванецкого Владимир Познер отметил, что "когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю".

"Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают ее куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее, и прочее. Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий", ― написал Познер.

По мнению Познера, то ,что незаменимых нет, это ложь, каждый человек незаменим для кого-то, "а Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России".

Настоящий сатирик – даже ушел именно в этом году

Как будто близкого человека не стало, написал на своей странице в Instagram юморист, резидент Comedy Семен Слепаков.

"Неужели он больше не скажет ничего нового? И я не подумаю - черт, ведь, так и есть. Как он всё это видит? Прямо как рентген. До последнего не переставал восхищать. Так точно не формулировал никто", ― написал Слепаков.

© Sputnik / Владимир Песня
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"Настоящий сатирик – даже ушел именно в этом году, когда же еще?", добавил артист.

Был как-будто камертоном

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил Жванецкому поэтические строки:

Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нем и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, -
Мол с ним ушла огромная эпоха...
А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по-кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то...

В марте текущего года Жванецкий отметил свой 86-й день рождения, в том же месяце он собирался выступить в Минске, однако концерт пришлось отменить из-за плохого самочувствия артиста, встреча с белорусской публикой так и не состоялась.

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Теги: Минск
 
 
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День траура объявили 7 ноября в Одессе в связи со уходом из жизни выдающегося одессита, писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином...
 
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