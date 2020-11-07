Из Уголовного кодекса Беларуси предлагают исключить смертную казнь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Смертная казнь как вид наказания может быть исключена в будущем из Уголовного кодекса Беларуси. Такое предложение содержится в пакете дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который планируется передать на рассмотрение депутатскому корпусу в 2021 году, сообщил Sputnik один из самых известных белорусских адвокатов Дмитрий Горячко-старший.

Беларусь является единственной страной в Европе, где назначается смертная казнь и расстрельные приговоры приводятся в исполнение. Смертные приговоры в Беларуси единичны, из выносят за особо тяжкие преступления, совершенные с особой жестокостью.

"Предлагается исключить из Уголовного кодекса такой вид наказания как смертная казнь, заменив его другим видом наказания - пожизненное лишение свободы", - рассказал Sputnik управляющий партнер "Адвокатское бюро Дмитрия Горячко".

По его словам, данные предложения и дополнения содержаться в пакете документов, которые будут направлены в Палату представителей Национального собрания, "планируется, что их начнут рассматривать в парламенте в 2021 году", - сказал адвокат Горячко.

Он пояснил, что над предложениями по изменению и дополнению УК и УПК работали Верховный суд, правоохранительные и государственные органы, юристы, а также Белорусская республиканская коллегия адвокатов. Как отметил адвокат с более чем 25-летним стажем работы, если эти предложения и дополнения будут приняты, то можно будут говорить о шаге в сторону либерализации Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. "И я надеюсь, что движение в этом направлении продолжится", сказал Горячко.

Про наркотики и несовершеннолетних

Кроме отмены высшей меры наказания, в УК планируется внести норму о повышении возраста ответственности несовершеннолетних за преступления, связанные с наркотиками. "В настоящее время уголовная ответственности по 328 статье наступает с 14 лет, предлагается с 16 лет", уточнил адвокат.

Про судей и вопросы

Адвокат также рассказал, что Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести несколько принципиально важный изменений.

По словам Горячко, предлагается исключить право у суда самостоятельно собирать доказательства, "я думаю, что эта норма приблизит нас к состязательному судебному процессу".

Про день за два

Кроме этого, в УК предлагается внести норму о том, чтобы обвиняемому суд по ряду категорий преступлений засчитывал в назначенный срок наказания время, проведенное под стражей в СИЗО, из расчета "день за два", а по ряду категорий преступлений - "день за полтора". Теперь засчитывают как день за день, уточнил адвокат. В данной связи он отметил, что принятие данной нормы приблизит национальное законодательство к международным нормам и сделает его более гуманным.

Уголовно-процессуальный кодекс также предлагается дополнить новым понятием. "Речь идет в ведении в УПК института гражданского соглашения ", сказал собеседник Sputnik. При этом он пояснил, что такой нормы в белорусском законодательстве ранее не было, но похожий принцип применялся - когда осужденного за коррупцию чиновника по решению руководства страны направляли поднимать отстающий колхоз.

По словам адвоката, УПК предлагается дополнить нормой о том, что осужденный или обвиняемый может заключить гражданское соглашение о том, что его могут отправить не в исправительную колонию, а трудиться там, где уникальный профессиональный опыт будет востребован и принесет пользу государству. В данном случае, к примеру, речь может идти о врачах, высококлассных специалистах, которые были осуждены и отбывают наказание в колониях, вместо того, чтобы лечить людей.

Дань моде?

"По делам, в которых я участвовал как адвокат, прошло достаточно большое число людей целесообразность нахождения которых за решеткой очень мала. Это же можно сказать и л некоторых директорах предприятий", - сказал Горячко.

Он также рассказал, что в обновленный УПК предлагается внести норму о медиаторах, при которых стороны, участники уголовного процесса, по мнению разработчика данных предложений, будут более успешно примиряться.

"По моему мнению, это спорная норма. Я считаю, что адвокаты с вопросами примирения сторон в уголовном процессе справлялись достаточно успешно. При наличии профессионального адвоката всегда был успех - если в принципе можно было достигнуть примирения", - сказал Горячко.

При этом он заметил, что вряд ли медиатору, который будет мирить стороны в уголовном процессе, предоставят возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. А не зная всех обстоятельств по делу, о каком примирении обвиняемого с потерпевшим можно говорить? Эта норма достаточно успешно работала и до этого.

"Я считаю, что норма о медиаторах - это дань моде. Это мое частное мнение. Насколько оно верное - покажет время", - резюмировал собеседник Sputnik.