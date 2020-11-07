Умер легендарный белорусский спортивный врач. Спортсмены говорят, у него был COVID-19

Источник материала: Tut.by

Умер легендарный спортивный врач Валерий Иванович Белан. Об этом в своем Instagram сообщила известная белорусская баскетболистка Екатерина Снытина.





«Спасал белорусский спорт раз за разом, день за днем, медаль за медалью, сустав за суставом, давал надежду спортсменам там, где уже, казалось бы, ее нет. Сотни, тысячи, десятки тысяч спортсменов прошли через его теплые руки и огромное доброе сердце… Ковид забирает без разбора. Берегите себя», — написала Екатерина. ⠀

Соболезнования родным и близким Валерия Ивановича уже выразили хоккеист Илья Казнадей, баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина.

Легендарный спортивный врач Валерий Белан работал в составе медицинских делегаций на многих Олимпийских играх в истории суверенной Беларуси.

Напомним, ситуация с COVID-19 даже по официальным данным становится все более напряженной: вчера прирост за сутки составил 991 новых инфицированных . Это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии. Умерли уже более тысячи человек .