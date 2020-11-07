Белорусам предлагают обсудить госпрограмму реконструкции дорог

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Проект государственной программы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. Речь идет как об улучшении состояния дорожного полотна, так и о дальнейшем привлечении инвестиций в транспортную инфраструктуру, уточнили в ведомстве.см

Предполагается, что в ближайшие пять лет реконструкция коснется как республиканских автодорог, которые входят в международные транспортные коридоры, так и дорог местного значения, сообщает сайт Минтранса.

В частности, реконструкция коснется следующих участков:

М-3 Минск - Витебск; М-7/Е 28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог); М-8/Е 95 граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) на участке Орша – Витебск; Р-23 Минск - Микашевичи на участке Слуцк – Старобин; Р-46 Лепель - Полоцк - граница России (Юховичи) на участке Лепель - Полоцк; Р-53 Слобода - Новосады на участке Смолевичи – Борисов.

Кроме того, есть планы реконструкции автодороги М-10 Граница России (Селище) - Гомель - Кобрин на участке Речица – Калинковичи, а также строительство объездов вокруг Могилева, Мира, Полоцка и Витебска.

Также в госпрограмму включены новации безопасности дорожного движения, электронном сборе платы за проезд по республиканским автодорогам. В общей сложности планируется отремонтировать или построить заново порядка 7000 км дорог.

Свои замечания и предложения можно направить сдо 6 декабря в Минтранс, на e-mail zhuchkova.t@mintrans.gov.by. или по телефону +375 17 359 81 66.

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