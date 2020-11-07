В Минске медики вышли на акцию солидарности - их сразу задержали

Источник материала: Tut.by

У 1-й городской больницы в Минске 7 ноября задержали медиков, которые вышли на акцию солидарности с коллегами.

По неофициальным данным , задержанных — более 20 человек.

Официальная информация пока такова: «Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства», — сообщила TUT.BY официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.

(Будет дополнено).