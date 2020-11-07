|
В Минске медики вышли на акцию солидарности - их сразу задержали
07.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У 1-й городской больницы в Минске 7 ноября задержали медиков, которые вышли на акцию солидарности с коллегами.
По неофициальным
Официальная информация пока такова: «Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства», — сообщила TUT.BY официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.
(Будет дополнено).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неофициальным данным, задержанных - более 20 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)