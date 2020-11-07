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В Витебской области брата и сестру будут судить за серьезное мошенничество

07.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области брата и сестру будут судить за серьезное мошенничество. Как стало известно следствию, с мая 2011 года по сентябрь 2018 года 38-летний россиянин в Беларуси и России под различными предлогами (развитие бизнеса, необходимость выполнения строительных работ, приобретение имущества, приобретение квартиры, приобретения автомобиля) брал в долг деньги. Потом тратил их по своему усмотрению.


Фото: Alexander Mils, unsplash.com

С сестрой в 2016 году они организовали совместный бизнес. Женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего подельники разместили в интернете рекламу, предлагая в короткие сроки и по ценам ниже рыночных изготовить дома и бани из бруса. Клиенты из различных регионов страны обращались к ним, заключали договор на строительство и передавали деньги в качестве предоплаты. А потом брат и сестра свои обязательства не выполняли, деньги не возвращали: вначале ссылались на форс-мажорные обстоятельства, проблемы с лесом, лесопилкой, а потом и вовсе переставали выходить на связь.

Помимо этого, обвиняемые уговорили знакомых оформить на свои паспорта три смартфона с рассрочкой платежа в салонах сотовой связи. Они обещали в дальнейшем самостоятельно и в полном объеме выплатить рассрочку, однако этого не сделали, а телефоны продали.

Установлено 15 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым — более 105 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 209 УК (Мошенничество), он под стражей. Его сестра — 27-летняя россиянка — объявлена в розыск.

 
 
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Установлено 15 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым - более 105 тысяч рублей.
 
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