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ГТК предупреждает о возможных очередях грузовиков на границе с Литвой

07.11.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей могут увеличиться на границе Беларуси с Литвой в субботу, об этом перевозчиков предупредили в Государственном таможенном комитете (ГТК). 

© Sputnik / Виктор Толочко
Литва нарушает договоренности: в ГТК объяснили очереди на границе

Проблемы могут возникнуть из-за технических причин на литовской стороне. "В связи с очередными обновлениями программных продуктов контролирующими службами Литвы на белорусско-литовской границе, прием и подача транспорта литовской стороной снова осуществляется неритмично в ручном режиме. Возможно скопление грузовых транспортных средств на данном направлении", - рассказали в ГТК.

По данным литовской таможенной службы, обновление программных продуктов будет проводиться 7 ноября примерно до 17:00.
Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам, следующим в Евросоюз через белорусско-литовскую границу, учитывать эту информацию.

Очереди грузовиков сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. Белорусские таможенники сообщают, что очереди собираются из-за неритмичной работы из коллег на сопредельной стороне.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве предупредили, что по техническим причинам литовские таможенники пропускают транспорт неритмично.
 
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