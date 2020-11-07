|
ГТК предупреждает о возможных очередях грузовиков на границе с Литвой
07.11.2020 13:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей могут увеличиться на границе Беларуси с Литвой в субботу, об этом перевозчиков предупредили в Государственном таможенном комитете (ГТК).
© Sputnik / Виктор Толочко
Проблемы могут возникнуть из-за технических причин на литовской стороне. "В связи с очередными обновлениями программных продуктов контролирующими службами Литвы на белорусско-литовской границе, прием и подача транспорта литовской стороной снова осуществляется неритмично в ручном режиме. Возможно скопление грузовых транспортных средств на данном направлении", - рассказали в ГТК.
По данным литовской таможенной службы, обновление программных продуктов будет проводиться 7 ноября примерно до 17:00.
Очереди грузовиков сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. Белорусские таможенники сообщают, что очереди собираются из-за неритмичной работы из коллег на сопредельной стороне.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве предупредили, что по техническим причинам литовские таможенники пропускают транспорт неритмично.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)