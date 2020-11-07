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Плюс четыре станции. В Минске открылась Зеленолужская линия метро - теперь для всех
07.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске наконец запустили в работу третью ветку метро — уже не для
Люди осматривают новые станции. Интерьеры хвалят, многие рады, что теперь метро ближе к их дому.
Но вот в техническом плане пока полно проблем. Некоторые траволаторы (не все), эскалаторы и лифты не работают. Представители Минского метрополитена говорят, что их пока не принял промнадзор.
Первые четыре станции третьей ветки метро официально открылись 6 ноября. Это первая очередь новой строящейся линии минского метро.
Всего обещают построить 14 станций, пока готовы четыре: «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Юбилейная площадь». Их возводили больше пяти лет. В стадии строительства — «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец».
(Обновляется).
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В Минске наконец запустили в работу третью ветку метро - уже не для одного пассажира, как вчера, а для всех. В 12.30 двери новых станций подземки открылись.
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