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Плюс четыре станции. В Минске открылась Зеленолужская линия метро - теперь для всех

07.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске наконец запустили в работу третью ветку метро — уже не для одного пассажира, как вчера, а для всех. В 12.30 двери новых станций подземки открылись.


Люди осматривают новые станции. Интерьеры хвалят, многие рады, что теперь метро ближе к их дому.




Но вот в техническом плане пока полно проблем. Некоторые траволаторы (не все), эскалаторы и лифты не работают. Представители Минского метрополитена говорят, что их пока не принял промнадзор.



Первые четыре станции третьей ветки метро официально открылись 6 ноября. Это первая очередь новой строящейся линии минского метро.

Всего обещают построить 14 станций, пока готовы четыре: «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Юбилейная площадь». Их возводили больше пяти лет. В стадии строительства — «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец».

(Обновляется).

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Теги: Минск
 
 
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В Минске наконец запустили в работу третью ветку метро - уже не для одного пассажира, как вчера, а для всех. В 12.30 двери новых станций подземки открылись.
 
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