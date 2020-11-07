Плюс четыре станции. В Минске открылась Зеленолужская линия метро - теперь для всех

Источник материала: Tut.by

В Минске наконец запустили в работу третью ветку метро — уже не для одного пассажира , как вчера, а для всех. В 12.30 двери новых станций подземки открылись.





Люди осматривают новые станции. Интерьеры хвалят, многие рады, что теперь метро ближе к их дому.













Но вот в техническом плане пока полно проблем. Некоторые траволаторы (не все), эскалаторы и лифты не работают. Представители Минского метрополитена говорят, что их пока не принял промнадзор.









Первые четыре станции третьей ветки метро официально открылись 6 ноября. Это первая очередь новой строящейся линии минского метро.

Всего обещают построить 14 станций, пока готовы четыре: «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Юбилейная площадь». Их возводили больше пяти лет. В стадии строительства — «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий Гостинец».

(Обновляется).