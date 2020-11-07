Станции третьей линии метро открылись для пассажиров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Четыре станции Зеленолужской линии открыли для пассажиров в субботу, сообщает Sputnik.

В пятницу прошло официальное открытие третьей линии метрополитена. На новых станциях побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства остался доволен увиденным и предложил пустить метро в один из пригородов Минска.

В субботу в 12:30 на новые станции начали пускать пассажиров. В данный момент действуют четыре станции: "Ковальская слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь" и "Площадь Франтишка Богушевича".

Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года. Дату ее открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе. В итоге она начала работать только 7 ноября.

Зеленолужская ветка будет включать в себя 14 станций, их все должны построить к 2026-2028 годам.

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