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Станции третьей линии метро открылись для пассажиров

07.11.2020 14:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Четыре станции Зеленолужской линии открыли для пассажиров в субботу, сообщает Sputnik.

Мингорисполком
Как выглядят станции третьей линии метро – видео

В пятницу прошло официальное открытие третьей линии метрополитена. На новых станциях побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства остался доволен увиденным и предложил пустить метро в один из пригородов Минска. 

В субботу в 12:30 на новые станции начали пускать пассажиров. В данный момент действуют четыре станции: "Ковальская слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь" и "Площадь Франтишка Богушевича".

Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года. Дату ее открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе. В итоге она начала работать только 7 ноября.

Зеленолужская ветка будет включать в себя 14 станций, их все должны построить к 2026-2028 годам.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне на новых станция метро побывал президент Беларуси Александр Лукашенко, днем в субботу туда начали пускать минчан и гостей столицы.
 
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Плюс четыре станции. В Минске открылась Зеленолужская линия метро - теперь для всех
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