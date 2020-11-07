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Очереди на границе: более 580 фур ждут выезда из Беларуси в страны ЕС

07.11.2020 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Более 580 грузовых автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза днем в субботу, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК). 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Очереди на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. В пятницу в пунктах пропуска находились более 700 авто. В субботу ситуация немного улучшилась.

На границе Беларуси с Литвой самая большая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 160 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС также в пунктах пропуска "Привалка" и "Котловка - там находятся по 150 и 100 большегрузов соотвественно. В пункте пропуска "Бенякони" фур совсем немного - около 20.

На белорусско-латвийской границе в субботу очереди есть обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" выезда в Латвию ждут более 70 грузовиков, в "Урбанах" - более 50.

На границе Беларуси с Польшей также есть небольшие затруднения. В пункте пропуска "Козловичи" стоят в очереди более 20 машин, в "Берестовице" - более 10. 

Как выяснить обстановку

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
Недавно в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

© Photo : ГПК Беларуси
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Накануне в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей. 

"Несмотря на договоренности по обеспечению стабильной работы пунктов пропуска, а также неоднократное информирование литовских контролирующих служб на границе о скоплении грузовых транспортных средств, ожидающих въезд в Литовскую Республику, прием транспорта сопредельной стороной на данном направлении неритмичен. Из-за этого возникают большие очереди", - прокомментировали в таможне.

В субботу ГТК предупредил перевозчиков о возможных затруднениях с пересечением границы с Литвой. "В связи с очередными обновлениями программных продуктов контролирующими службами Литвы на белорусско-литовской границе, прием и подача транспорта литовской стороной снова осуществляется неритмично в ручном режиме", - рассказали в ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее в ГТК предупредили, что в субботу возможны проблемы с пересечением белорусско-литовской границы по техническим причинам на сопредельной стороне.
 
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