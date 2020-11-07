В центре Гомеля из-под фасада магазина вырос томат - и плодоносит до сих пор

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Новополесской, возле магазина Pinashop, прямо из-под бетонной плиты вот уже полгода растет томат. И не просто растет, но еще и дает плоды.





Росток томата взошел в марте. Сначала сотрудники магазина хотели его вырвать вместе с другими сорняками, но затем решили оставить. И вот на календаре уже ноябрь, а кажется, что растение и не думает сдаваться.

«Поливали чаем и кофе. За все время он почти не болел, растет почти без земли. В июле снимали урожай, примерно 15−20 помидорок. Они очень сладкие! Многие прохожие просят на семена. Буквально на днях сорвали еще два помидорчика. Кажется, что растение очень хочет жить. Если захочешь жить, сделаешь это в любых условиях. А если приложишь усилия, то еще и будут плоды», — рассказали сотрудники Pinashop порталу «Сильные Новости».