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В центре Гомеля из-под фасада магазина вырос томат - и плодоносит до сих пор

07.11.2020 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Новополесской, возле магазина Pinashop, прямо из-под бетонной плиты вот уже полгода растет томат. И не просто растет, но еще и дает плоды.


Росток томата взошел в марте. Сначала сотрудники магазина хотели его вырвать вместе с другими сорняками, но затем решили оставить. И вот на календаре уже ноябрь, а кажется, что растение и не думает сдаваться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магазин PINASHOP Гомель Новополесская 3 напротив Макдональдс. #помидор #огород #сильныеновости #pinashop #PINASHOP

Публикация от Second hand lux Гомель (@pinashop7) 6 Ноя 2020 в 3:48 PST

«Поливали чаем и кофе. За все время он почти не болел, растет почти без земли. В июле снимали урожай, примерно 15−20 помидорок. Они очень сладкие! Многие прохожие просят на семена. Буквально на днях сорвали еще два помидорчика. Кажется, что растение очень хочет жить. Если захочешь жить, сделаешь это в любых условиях. А если приложишь усилия, то еще и будут плоды», — рассказали сотрудники Pinashop порталу «Сильные Новости».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на улице Новополесской возле магазина Pinashop прямо из-под бетонной плиты вот уже полгода растет томат. И не просто растет, но еще и дает плоды.
 
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