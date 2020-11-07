Источник материала: Tut.by

В Брестской области для лечения ковидных пневмоний выделят более 6 тысяч коек. Об этом заявил губернатор Анатолий Лис, открывая сегодня кабинет ударно-волновой литотрипсии в Брестской облбольнице.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Весной на пике заболеваемости мы были готовы разместить в больницах одновременно 4200 пациентов, при этом максимально были задействованы 3500 коек. Теперь можем отвести более 6 тысяч коек. Сегодня специалисты говорят, что многим больным достаточно оказывать амбулаторную помощь, — сказал Лис.

По словам Анатолия Лиса, чтобы сократить затраты, в межсезонный период определили три центра, которые занимались лечением ковидных больных — Брест, Барановичи, Пинск. Сейчас с ростом заболеваемости пришлось снова открывать отделения в Кобрине, Березе, Лунинце, Столине.

В области есть 427 аппаратов ИВЛ, 156 наркозно-дыхательных аппаратов, 91 кислородный концентратор, 1534 пункта респираторной поддержки.

Сегодня в Брестской облбольнице открылся кабинет ударно-волновой литотрипсии. Под покупку нового аппарата стоимостью более 450 тысяч евро в больнице сделали реконструкцию некоторых помещений. Работы обошлись бюджету в 376 тысяч рублей.

Новый аппарат позволяет дробить и выводит камни при мочекаменной болезни без хирургического вмешательства. Избавить человека от камней теперь возможно за 1−2 сеанса.