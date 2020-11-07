ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один из банков закрывает некоторые отделения в Минске из-за COVID-19

07.11.2020 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. "Приорбанк" с понедельника закрывает некоторые отделения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Почти тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в Беларуси за сутки - Минздрав

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и с целью профилактики распространения вирусных заболеваний с 9 ноября по 31 декабря 2020 года будут временно закрыты отделения "Приорбанка", - предупредили там.

Уже с понедельника не будут работать отделения банка по Партизанскому проспекту, 107, по улице Белинского, 23, по улице Сурганова, 41 и по улице Казинца, 92/1. В отделении по улице Макаенка, 23 не будет работать касса.

В банке напомнили клиентам, что совершать необходимые операции можно удаленно с помощью интернет-банкинга. Юридичекие лица могут воспользоваться для этого сервисом Prior Online.

"В случае невозможности осуществления операции онлайн, вы можете обратиться в любое удобное для вас отделение банка", - подчеркнули в пресс-службе.

Получить консультации по услугам также можно удаленно по телефону, через виртуального помощника на сайте или на официальных страницах банка в социальных сетях. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На такой шаг финансовое учреждение пошло с целью профилактики распространения вирусных заболеваний, отделения будут закрыты до конца этого года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Адвокат рассказал, как будут делить многомиллионное наследство Жванецкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.11.2020
Mir24.TV Belarus
07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика