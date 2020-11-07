Один из банков закрывает некоторые отделения в Минске из-за COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. "Приорбанк" с понедельника закрывает некоторые отделения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и с целью профилактики распространения вирусных заболеваний с 9 ноября по 31 декабря 2020 года будут временно закрыты отделения "Приорбанка", - предупредили там.

Уже с понедельника не будут работать отделения банка по Партизанскому проспекту, 107, по улице Белинского, 23, по улице Сурганова, 41 и по улице Казинца, 92/1. В отделении по улице Макаенка, 23 не будет работать касса.

В банке напомнили клиентам, что совершать необходимые операции можно удаленно с помощью интернет-банкинга. Юридичекие лица могут воспользоваться для этого сервисом Prior Online.

"В случае невозможности осуществления операции онлайн, вы можете обратиться в любое удобное для вас отделение банка", - подчеркнули в пресс-службе.

Получить консультации по услугам также можно удаленно по телефону, через виртуального помощника на сайте или на официальных страницах банка в социальных сетях.