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Адвокат рассказал, как будут делить многомиллионное наследство Жванецкого
07.11.2020 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя - Sputnik. На наследство умершего накануне известного российского сатирика Михаила Жванецкого могут претендовать все его дети, об этом заявил адвокат Сергей Жорин, сообщает
© Sputnik / Антон Денисов
Официально у писателя осталось пятеро детей от трех браков - две дочери и три сына. При этом есть информация о том, что у сатирика есть еще один внебрачный сын от домработницы. Официального подтверждения этому нет.
По словам Жорина, на наследство Жванецкого смогут претендовать все его дети, независимо от статуса. Главное, чтобы было установлено родство с ним. "Не имеет значения, брачные ли это дети или нет. Если юридически родство не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто", - прокомментировал адвокат.
Он отметил, что на судьбу наследства может также повлиять брачный договор, если он существует. Если нет, половина нажитого во время брака имущества передадут его последней супруге Наталье Суровой.
© Sputnik / Владимир Песня
"А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди: это и дети, и супруга. Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле", - пояснил юрист.
Также нельзя исключить, что Михаил Жванецкий мог оставить завещание. "Должна быть выполнена воля ушедшего из жизни. Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например, пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля. Это половина того, на что мог претендовать этот наследник, если бы не было составлено завещание. Другие же трудоспособные наследники, не упомянутые в завещании, не могут ни на что рассчитывать", - подчеркнул Жорин.
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