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Все красиво: как минчане оценили новые станции метро

07.11.2020 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Для Минска открытие третьей ветки метрополитена стало большим событием. В субботу минчане и гости столицы смогли впервые побывать на новых станциях метро Зеленолужской линии и оценить их. Некоторые отправились туда просто на экскурсию.

Пассажиры не смогли удержаться и выложили фото новых станций в социальные сети. Какие эмоции вызвала новая линия метро, читайте в обзоре Sputnik.

Некоторые спустились в подземку вместе с детьми, чтобы показать им все великолепие новых станций. "Дети довольны", - резюмировала одна из пользовательниц Instagram.

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#минск

 
Теги: Минск
 
 
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Первые четыре станции третьей линии столичного метрополитена открыли для пассажиров днем в субботу.
 
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