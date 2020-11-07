Все красиво: как минчане оценили новые станции метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для Минска открытие третьей ветки метрополитена стало большим событием. В субботу минчане и гости столицы смогли впервые побывать на новых станциях метро Зеленолужской линии и оценить их. Некоторые отправились туда просто на экскурсию.

Пассажиры не смогли удержаться и выложили фото новых станций в социальные сети. Какие эмоции вызвала новая линия метро, читайте в обзоре Sputnik.

Некоторые спустились в подземку вместе с детьми, чтобы показать им все великолепие новых станций. "Дети довольны", - резюмировала одна из пользовательниц Instagram.