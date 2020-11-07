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Все красиво: как минчане оценили новые станции метро
07.11.2020 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Для Минска
Пассажиры не смогли удержаться и выложили фото новых станций в социальные сети. Какие эмоции вызвала новая линия метро, читайте в обзоре Sputnik.
Некоторые спустились в подземку вместе с детьми, чтобы показать им все великолепие новых станций. "Дети довольны", - резюмировала одна из пользовательниц Instagram.
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