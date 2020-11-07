Правозащитники: На акции врачей в Минске задержано почти 60 человек

Источник материала: Tut.by

Не менее 57 человек задержано на протестной акции врачей возле 1-й больницы в центре Минска. Три четверти из них женщины, следует из данных на правозащитном ресурсе spring96.org . Данные приводятся на 17.50, сообщает БелаПАН .



Фото: Радыё «Свабода»

Телеграм-канал медработников «Белые халаты» приводит список из 47 задержанных работников сферы здравоохранения (на 15.00), в том числе из больницы скорой помощи, Белорусской медицинской академии последипломного образования, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания.

«Белые халаты» потребовали «незамедлительного освобождения» коллег и «прекращения давления и репрессий за выражение гражданской позиции».

«Задержание медиков — это очередной виток абсурда и идиотизма. В то время когда во всем мире бушует эпидемия COVID-19 и медицинские работники везде на вес золота, разворачивать репрессии в отношении людей, от которых напрямую зависят жизни и здоровье людей, — это преступление против своего народа», — говорится в заявлении.

Правозащитники также сообщают о задержаниях на женском «цветочном демарше справедливости». Силовики начали задерживать женщин до того, как они успели собраться. Сотрудники ОМОН на микроавтобусах точечно задерживали женщин с цветами, которые гуляли на проспекте Независимости. Правозащитному центру «Весна» на данный момент известны фамилии семи задержанных. Одна из них несла опавшие листья.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова, который, по предварительной информации, работал на «демарше».