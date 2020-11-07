Медуниверситет опроверг информацию о восстановлении отчисленных студентов

Источник материала: Tut.by

Ректорат университета опровергает информацию о «восстановлении студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс», говорится в сообщении на сайте вуза .



Фото: телеграм-канал «Рупар БДМУ»

Ректорат Белорусского государственного медицинского университета осуществляет детальное изучение всех обстоятельств и причин, побудивших некоторых студентов нарушить образовательный процесс в учреждении образования, сказано в сообщении администрации.

Администрация БГМУ заявила, что «в соответствии с установленным законодательством, по результатам анализа ситуации в отношении каждого провинившегося студента будут приняты меры дисциплинарного воздействия».

В сообщении сказано, что, «информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, является фейком. Ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс».

Напомним, на прошлой неделе из медуниверситета, по данным самих студентов, отчисли 21 человека . На этой, сообщили ребята, большинство из них вернулись на пары. Их вызывали на разговор в вуз, где сообщали, что они не были отчислены. Администрация БГМУ никак не комментировала ситуацию.