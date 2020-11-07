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Медуниверситет опроверг информацию о восстановлении отчисленных студентов
07.11.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ректорат университета опровергает информацию о «восстановлении студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс», говорится в
Ректорат Белорусского государственного медицинского университета осуществляет детальное изучение всех обстоятельств и причин, побудивших некоторых студентов нарушить образовательный процесс в учреждении образования, сказано в сообщении администрации.
Администрация БГМУ заявила, что «в соответствии с установленным законодательством, по результатам анализа ситуации в отношении каждого провинившегося студента будут приняты меры дисциплинарного воздействия».
В сообщении сказано, что, «информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, является фейком. Ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс».
Напомним, на прошлой неделе из медуниверситета, по данным самих студентов,
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Ректорат университета опровергает информацию о «восстановлении студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс», говорится в сообщении на сайте вуза.
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