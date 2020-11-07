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Медуниверситет опроверг информацию о восстановлении отчисленных студентов

07.11.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ректорат университета опровергает информацию о «восстановлении студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс», говорится в сообщении на сайте вуза.


Фото: телеграм-канал «Рупар БДМУ»

Ректорат Белорусского государственного медицинского университета осуществляет детальное изучение всех обстоятельств и причин, побудивших некоторых студентов нарушить образовательный процесс в учреждении образования, сказано в сообщении администрации.

Администрация БГМУ заявила, что «в соответствии с установленным законодательством, по результатам анализа ситуации в отношении каждого провинившегося студента будут приняты меры дисциплинарного воздействия».

В сообщении сказано, что, «информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах, является фейком. Ректорат университета на сегодняшний день опровергает информацию о восстановлении тех студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс».

Напомним, на прошлой неделе из медуниверситета, по данным самих студентов, отчисли 21 человека. На этой, сообщили ребята, большинство из них вернулись на пары. Их вызывали на разговор в вуз, где сообщали, что они не были отчислены. Администрация БГМУ никак не комментировала ситуацию.

 
 
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Ректорат университета опровергает информацию о «восстановлении студентов, которые грубо нарушили образовательный процесс», говорится в сообщении на сайте вуза.
 
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