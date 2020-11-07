«Мама, я все. Мы ничего не делали плохого». Как коллеги и родные несколько часов ждали медиков у РУВД

Источник материала: Tut.by

Больше сотни медиков из Минска провели эту субботу в отделениях милиции или под стенами РУВД. Одних задержали в центре города, другие приехали поддержать и дождаться коллег. Мы пообщались с теми, кто ждал врачей у Первомайского РУВД.





«Я же тебе говорила, что кроме тебя у меня никого нет, а ты…» — со слезами на глазах дочь встречает маму-врача, вышедшую из РУВД Первомайского района. Ее мама, как и другие пять десятков медиков, провела несколько часов в отделении милиции. Домой она уедет спустя более четырех часов после задержания, с протоколом за участие в несанкционированном митинге и датой назначенного суда.

Будь эти события вымышленными, кстати пришлась бы шутка о том, что 7 ноября у сотрудников правоохранительных органов действовала акция «23.34 для медиков столицы». Но реальность куда суровей и прозаичней, хоть в нее так же сложно поверить, как в вымысел. В полдень субботы в центре Минска были задержан ы по разным данным от 47 до 57 работников системы здравоохранения за то, что они хотели выразить свое отношение к происходящему в стране.

«Следовало бы извиниться и отпустить домой»

Как только в телеграм-каналах появились списки задержанных врачей, к отделениям милиции приехали их родственники и коллеги. Возле Первомайского РУВД собралось не меньше 50 человек. Если отвлечься от обстоятельств, то по количеству медработников и их разговорам можно подумать, что все они собрались на симпозиум.

— Мы точно знаем о двух задержанных коллегах. Это операционная медсестра и врач-онколог. Наши коллеги — люди незаменимые. Это специалисты, которые много лет работают в учреждении. И эти люди не могут спокойно относиться к происходящему, к насилию со стороны властей, — рассказывает Юлия, сотрудница РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Она приехала к РУВД в надежде, что ее коллег отпустят без протоколов, но видя статистику, веры в это у собравшихся нет. Если ее коллеги отправятся на сутки, то сильно возрастет нагрузка на других специалистов, говорит медик.

— Естественно, это скажется на качестве оказания медицинской помощи. Не так просто передать пациентов другому врачу, у нас тяжелые пациенты, они лечатся месяцами. Для того, чтобы их лечить нужны наши врачи, которые сегодня попали к силовикам.

Несмотря на риск оказаться на Окрестина или получить штраф, она говорит, что медики не могут игнорировать происходящие в стране события и оставаться в стороне.

— Когда речь идет о медицинских работниках, в большей массе это люди с довольно широким эмоциональным диапазоном. Эти люди не могут не реагировать не происходящее. Они будут хоть каким-нибудь путем выражать свой протест против беззакония, — продолжает медик.





Михаил ждет маму Марину Горюнову, акушера-гинеколога. Молодой человек стал свидетелем массового задержания врачей, среди которых была и она.

— Я был недалеко, ждал супругу и увидел, что там [возле 1-й клинической больницы] какое-то действо происходит и автозаки. Я позвонил маме, говорю: «Ты где?». Она говорит, что ее грузят в автозак. Тогда мы с супругой поехали сюда.

Когда часы показывают почти 16 часов, Михаил все еще не имеет информации о том, в какое отделение милиции отвезли его маму, продолжает ее разыскивать и надеется, что сегодня она будет ночевать дома. Он рассчитывает, что Марина Горюнова в итоге получит штраф, хотя считает, что что перед врачом высшей категории с 35-летним стажем, следовало бы извиниться и отпустить домой.

Чуть в стороне стоит Антон Блатун, врач-хирург больницы скорой медицинской помощи. Он ждет коллегу анестезиолога-реаниматолога Дину Ширинскую. Высказывание коллегой своей гражданской позиции его не удивляет, более того, хирург считает, что ее «разделяет большая часть медицинского сообщества».

— Мы в нашей больнице скорой помощи были свидетелями результата проведения работы с гражданами нашей страны. Мы это переживали и воспринимали, может быть, особенно эмоционально. Несмотря на то, что прошло много времени, и нам предлагают перевернуть страницу, многие мои коллеги, с учетом того, что есть еще нагрузка эпидемиологическая, по-прежнему эмоционально это все переживают. Она хотела, как и все мы, высказать свое мнение. Но, к сожалению, это воспринимается как административное правонарушение, — говорит Антон Блатун.

Сам хирург говорит, что у медиков есть общая позиция — они хотят, чтобы остановилось насилие на улицах города.





«Мы ничего не делали плохого»

Приезжающие к отделению милиции привозят с собой термосы с чаем и что-нибудь из еды. Около 14 часов здесь уже дежурят волонтеры, которые помогают родственникам получить информацию, понять, как действовать дальше. Они тоже привезли еду, чай, кофе, воду, медикаменты. Особенно актуальны с приходом холодов горячие напитки. Вода и что-то из еды чаще всего нужны тем, кто выходит из РУВД через много часов.

Спустя примерно четыре часа после задержания начинают выходить первые врачи. Их встречают аплодисментами, предлагают воду, чай или, если нужно, подвезти домой. У всех протоколы по статье 23.34 КоАП.

«Мама, я все. Мы ничего не делали плохого», — первое, что делает Ирина Карченя, сотрудница частной стоматологической поликлиники, звонит и успокаивает близких.

— Мы слышали, что будет акция врачей, проходили мимо. Не успели мы собраться, не было никакого митинга. Нас было меньше, чем задерживающих, — рассказывает она. В среду в 15 часов ее ждет суд за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Еще одна задержанная врач-онколог Надежда Петровская также получила протокол за участие в несанкционированном митинге.

— Никаких предупреждений разойтись не было, просто приехали и всех забрали.

По ее подсчетам в спортивном зале РУВД вместе с ней находилось около 20 человек. Проведенное там время они не тратили зря — беседовали на темы здоровья. Шутит, что это был консилиум. То же она говорит про несостоявшуюся акцию медиков.

— Это был консилиум о безнадежно больном пациенте, над которым мы все работаем и пытаемся сделать хоть что-то, чтобы он стал хоть чуть-чуть здоровее, — говорит она и подчеркивает, что вряд ли задержание может заставить ее перестать выражать свою позицию.

Спустя пять часов после задержания многие все еще ничего не знали о местонахождении медиков. Ближе к 18 часам стало известно, что некоторые задержанные медработники из Первомайского РУВД уедут в ИВС на Окрестина. По данным правозащитников, таких как минимум шестеро.