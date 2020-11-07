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Митрополит Вениамин: Церковь осуждает всякий грех, беззаконие, насилие, несправедливость и неправду

08.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Православная церковь осуждает всякий грех, беззаконие, насилие, несправедливость и неправду, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, 6 ноября в минском соборе иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Видеозапись его проповеди опубликована на портале Белорусского экзархата РПЦ, сообщает БелаПАН.


Фото: patriarchia.ru

По мнению православного иерарха, сегодня люди «часто хотят услышать от церкви правдивое слово, обличающее грех и беззаконие», и церковь «должна сказать свое слово», но это должна быть «правда, основанная на евангельском учении, а не только на понятии человеческой справедливости».

«Если коснуться той ситуации, в которой сейчас оказалась наша страна, то можно сказать о том, что по слову синода Белорусской православной церкви, которое было возвещено, мы осуждаем всякий грех и всякое беззаконие, осуждаем насилие, несправедливость, осуждаем всякую неправду, — подчеркнул митрополит Вениамин. — Но не только осуждаем, вместе с тем скорбим и молимся о том, чтобы Господь это исправил. И сознаем, что можно исправить это не столько словами, сколько соответствующими делами евангельскими».

Он задался вопросом, «справедливо ли возлагать вину» за происходящее сейчас в Беларуси «только на одну сторону», поскольку ситуация «складывается из многих составляющих».

«Да, мы должны преодолевать всякое зло, свидетельствовать против зла, но зло мы побеждаем добром, — подчеркнул патриарший экзарх. — И тот, кто придерживается иных убеждений, мысли (и здесь, несомненно, в храме присутствуют люди разных убеждений), мы должны уважать другого человека и с пониманием относиться к нему».

По мнению предстоятеля БПЦ, «только вера и следование закону духовному может нас объединить и все расставить на свои места». Он отметил, что если руководствоваться «только одним законом», то белорусы станут «самыми несчастными людьми», однако «и без закона нельзя, поскольку, как говорилось в Ветхом Завете, преступник должен быть наказан».

«И тот, кто превысил свои полномочия, тот, кто поступил несправедливо, пусть прежде всего в душе своей покается, помолится, а если Богу будет угодно, то понесет и наказание по линии государственной, — сказал митрополит Вениамин. — Но требовать око за око, зуб за зуб в нашем сегодняшнем мире, исполнения этой ветхозаветной заповеди, наверное, будет неправильно. Евангельский закон — совершенный закон, который призывает нас любить и ближнего, и дальнего, и врага. И важно, чтобы мы, христиане, не уходили с этой позиции».

Православный иерарх призвал всех «от мала до велика, от руководства до семилетних школьников», верующих и неверующих вчитаться в Евангелие от Матфея, где говорится, «какова должна быть жизнь каждого христианина», тогда люди увидят «свою неправду и свой вклад в ту ситуацию, которая произошла».

Если люди начнут «жить и действовать» в соответствии с этим евангельским представлением о жизни человека, тем самым каждый из них «сделает свой вклад в наше общее дело, и ситуация изменится». «Это будет более действенное слово, чем все другие человеческие усилия», — убежден глава БПЦ.

«Естественно, по-человечески нам надо будет сделать и соответствующие шаги навстречу, чтобы было примирение. Каждая сторона должна сделать свой шаг и быть убежденной в том, что будет соответствующий шаг навстречу. Я прошу молиться, чтобы слова, сказанные в этом храме в праздничный день, отозвались в сердце наших людей, чтобы были добрые перемены, чтобы мир и Божье благословение пришли на нашу землю», — добавил митрополит Вениамин.

 
 
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Православная церковь осуждает всякий грех, беззаконие, насилие, несправедливость и неправду, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх...
 
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