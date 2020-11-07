Более 90 человек задержаны на акциях протеста в Минске

В Минске 7 ноября прошли «Марш медиков» и женский «Цветочный демарш справедливости».

Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

Сайт сообщает, что, как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы, силовики их задержали и доставили в Первомайское и Ленинское РУВД.

Правоохранители задержали 57 человек на акции медиков, 32 – на женском марше и 5 музыкантов.

Некоторых медиков отпустили с протоколами, многих увезли в изолятор на Окрестина. Светлану Черных с акции протеста медиков прямо с Первомайского РУВД увезла скорая. Среди задержанных - российский журналист, обозреватель «МБХ медиа» Роман Попков, он сейчас на Окрестина.

Задерживали музыкантов

В минских дворах уже по традиции по выходным проходят протестные концерты. После такого дворового выступления «Крамбамбуля» на ул. Есенина в Малиновке около 19:30 был задержан музыкант Павел Аркелян. Его доставили в Московское РОВД.

Вечером после концерта во дворе на Каменной Горке арестовали группу «Эхо» вместе с его лидером Андрусем Такиндангом. Музыкантов забрали прямо из такси.

«Несколько бусов с черными силовиками заблокировали машину Яндекс.такси. Всю группу забрали», - пишут зрители «Белсата».

Также задержаны участники группы - Игорь Осидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок. Сообщается, что четыре музыканта с музыкальными инструментами доставили во Фрунзенское РУВД.

7 ноября в Бресте задержан Петр Попченко. Успел прислать смс «меня забрали», теперь телефон недоступен. Обстоятельства задержания пока неизвестны. Вечером в Каменце также была задержана Оксана Старун.

В Могилеве 7 ноября задержан Пухов Артур Рустамович.

Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Большой процент граждан считает, что результаты сфальсифицированы и требует новых выборов. Все акции жестко подавляются силовиками, есть подтвержденные случаи насиллия и пыток в изоляторе на Окрестина. Правоохранители задерживают всех, кто выступает против насилия - врачей, музыкантов, актеров, студентов, преподавателей, рабочих. Однако акции все равно не стихают.

Фото: Радыё Свабода