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ТРЦ «Galleria Minsk» в воскресенье будет работать по измененному графику
08.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торгово-развлекательный центр «Galleria Minsk» 8 ноября работает по измененному графику. Об этом сообщается в
«8 ноября ТРЦ Galleria Minsk работает с 17.00 по техническим причинам. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.
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«8 ноября ТРЦ Galleria Minsk работает с 17.00 по техническим причинам. Приносим свои извинения», - говорится в сообщении.
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