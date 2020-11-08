|
Три года колонии получил белорус, который возвращался из Польши с 0,3 гр марихуаны
08.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте огласили приговор 40-летнему жителю Минской области, который пытался провезти через польско-белорусскую границу пакетик с марихуаной.
Мужчину задержали в августе в пункте пропуска «Брест». Обвиняемый ехал из Польши к родственникам в Гомель. В пункте пропуска к нему подошла служебная собака и «среагировала» на наркотики. Мужчина достал из заднего кармана шорт пакетик с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в упаковке находилось 0,3 грамма марихуаны.
Задержанный своей вины не отрицал. Он сказал, что наркотик купил в Польше для себя.
— Суд Московского района Бресте признал мужчину виновным в незаконных обороте и перемещении через границу наркотических средств. Ему назначено три года лишения свободы в колонии усиленного режима без штрафа, — сообщила TUT.BY помощник Брестского транспортного прокурора Татьяна Савич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наркотики в заднем кармане шорт обвиняемого обнаружила служебная собака.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)