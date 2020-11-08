ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три года колонии получил белорус, который возвращался из Польши с 0,3 гр марихуаны

08.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 40-летнему жителю Минской области, который пытался провезти через польско-белорусскую границу пакетик с марихуаной.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Мужчину задержали в августе в пункте пропуска «Брест». Обвиняемый ехал из Польши к родственникам в Гомель. В пункте пропуска к нему подошла служебная собака и «среагировала» на наркотики. Мужчина достал из заднего кармана шорт пакетик с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в упаковке находилось 0,3 грамма марихуаны.

Задержанный своей вины не отрицал. Он сказал, что наркотик купил в Польше для себя.

— Суд Московского района Бресте признал мужчину виновным в незаконных обороте и перемещении через границу наркотических средств. Ему назначено три года лишения свободы в колонии усиленного режима без штрафа, — сообщила TUT.BY помощник Брестского транспортного прокурора Татьяна Савич.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наркотики в заднем кармане шорт обвиняемого обнаружила служебная собака.
 
Новости дня
Новости общества
 
Задержанных журналистов «Нашай нівы» Карпицкую и «МБХ Медиа» Попкова будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика