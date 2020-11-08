Три года колонии получил белорус, который возвращался из Польши с 0,3 гр марихуаны

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 40-летнему жителю Минской области, который пытался провезти через польско-белорусскую границу пакетик с марихуаной.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Мужчину задержали в августе в пункте пропуска «Брест». Обвиняемый ехал из Польши к родственникам в Гомель. В пункте пропуска к нему подошла служебная собака и «среагировала» на наркотики. Мужчина достал из заднего кармана шорт пакетик с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в упаковке находилось 0,3 грамма марихуаны.

Задержанный своей вины не отрицал. Он сказал, что наркотик купил в Польше для себя.

— Суд Московского района Бресте признал мужчину виновным в незаконных обороте и перемещении через границу наркотических средств. Ему назначено три года лишения свободы в колонии усиленного режима без штрафа, — сообщила TUT.BY помощник Брестского транспортного прокурора Татьяна Савич.