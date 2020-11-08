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Мобильный интернет в Минске работает с перебоями

08.11.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. В Минске наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету.

Минчане стали жаловаться на трудности с доступом к сети с 10 утра.

© CC0 / Pixabay / terimakasih0
Мобильные операторы рассказали, как будут компенсировать отключение интернета

Оператор А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена – "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", – уточнили в компании. Там также выразили надежду, что обслуживание скоро будет возобновлено, и пообещали дополнительно сообщить о восстановлении корректного доступа.

В компании МТС заявили, что ограничили доступ в интернет в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами". Оператор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

По сообщениям ряда Telegram-каналов в это воскресенье в Минске запланирована очередная акция протеста несогласных с результатами президентских выборов. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Наиболее крупные акции проходят в выходные дни.

 
Теги: Минск
 
 
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Операторы мобильной связи объяснили ограничение доступа к интернету распоряжением "уполномоченных государственных органов".
 
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