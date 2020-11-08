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Мобильный интернет в Минске работает с перебоями
08.11.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. В Минске наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету.
Минчане стали жаловаться на трудности с доступом к сети с 10 утра.
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Оператор А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена – "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", – уточнили в компании. Там также выразили надежду, что обслуживание скоро будет возобновлено, и пообещали дополнительно сообщить о восстановлении корректного доступа.
В компании МТС заявили, что ограничили доступ в интернет в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами". Оператор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.
По сообщениям ряда Telegram-каналов в это воскресенье в Минске запланирована очередная акция протеста несогласных с результатами президентских выборов. Напомним,
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Операторы мобильной связи объяснили ограничение доступа к интернету распоряжением "уполномоченных государственных органов".
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