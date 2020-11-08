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По информации правозащитников, около 100 человек задержано в Минске 7 ноября
08.11.2020 10:59 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. Около 100 человек задержано в Минске 7 ноября. Списки задержанных публикует
Силовики задержали около 60 медиков. Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания. Медиков доставляли в Первомайское и Ленинское РУВД.
В 14:00 был анонсирован традиционный Женский марш, но силовики также начали задержания до его начали, не дав возможности его участникам собраться: Было задержано не менее 34 человек. Они доставлены в Октябрьское, Партизанское, Моковское РУВД столицы.
Также задержания прошли в регионах и минских дворах
Вечером после концерта во дворе микрорайона Каменная Горка задержали группу "Эхо" вместе с его лидером Андрусем Такиндангом. Также задержаны участники группы Игорь Ассидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок. Силовики заблокировали такси в котором находились музыканты. Вместе с инструментами музыкантов доставили во Фрунзенское РУВД.
Задержания также прошли в Бресте, Каменце, Могилеве
БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. Около 100 человек задержано в Минске 7 ноября. Списки задержанных публикует spring96.org. Силовики задержали около 60 медиков. Медработники планировали...
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