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По информации правозащитников, около 100 человек задержано в Минске 7 ноября

08.11.2020 10:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

 

Минск, 8 ноября. Около 100 человек задержано в Минске 7 ноября. Списки задержанных публикует spring96.org.

Силовики задержали около 60 медиков. Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания. Медиков доставляли в Первомайское и Ленинское РУВД.

В 14:00 был анонсирован традиционный Женский марш, но силовики также начали задержания до его начали, не дав возможности его участникам собраться: Было задержано не менее 34 человек. Они доставлены в Октябрьское, Партизанское, Моковское РУВД столицы.

Также задержания прошли в регионах и минских дворах
Правозащитникам сообщили, что после дворового концерта на ул. Володарского. Есенина около 19:30 был задержан музыкант Павел Аркелян. Его доставили в Московское РУВД.

Вечером после концерта во дворе микрорайона Каменная Горка задержали группу "Эхо" вместе с его лидером Андрусем Такиндангом. Также задержаны участники группы Игорь Ассидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок. Силовики заблокировали такси в котором находились музыканты. Вместе с инструментами музыкантов доставили во Фрунзенское РУВД.

Задержания также прошли в Бресте, Каменце, Могилеве


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Минск, 8 ноября. Около 100 человек задержано в Минске 7 ноября. Списки задержанных публикует spring96.org. Силовики задержали около 60 медиков. Медработники планировали...
 
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