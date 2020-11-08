Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Около 100 человек задержано в Минске 7 ноября. Списки задержанных публикует spring96.org .

Силовики задержали около 60 медиков. Медработники планировали собраться возле 1-й больницы и пройти маршем в знак протеста против беззакония. Силовики не позволили это сделать, начав массовые задержания. Медиков доставляли в Первомайское и Ленинское РУВД.

В 14:00 был анонсирован традиционный Женский марш, но силовики также начали задержания до его начали, не дав возможности его участникам собраться: Было задержано не менее 34 человек. Они доставлены в Октябрьское, Партизанское, Моковское РУВД столицы.

Также задержания прошли в регионах и минских дворах

Правозащитникам сообщили, что после дворового концерта на ул. Володарского. Есенина около 19:30 был задержан музыкант Павел Аркелян. Его доставили в Московское РУВД.

Вечером после концерта во дворе микрорайона Каменная Горка задержали группу "Эхо" вместе с его лидером Андрусем Такиндангом. Также задержаны участники группы Игорь Ассидченко, Константин Лисецкий, Леонид Павленок. Силовики заблокировали такси в котором находились музыканты. Вместе с инструментами музыкантов доставили во Фрунзенское РУВД.

Задержания также прошли в Бресте, Каменце, Могилеве

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По информации правозащитников, около 100 человек задержано в Минске 7 ноября Минск, 8 ноября. Около 100 человек задержано в Минске 7 ноября. Списки задержанных публикует spring96.org. Силовики задержали около 60 медиков. Медработники планировали...

БелаПАН.