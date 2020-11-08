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В Витебске арестовали мужчину за насилие над сотрудником внутренних дел. Будет суд

08.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 33-летнему мужчине предъявлено обвинение за «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности». Его заключили под стражу. Об этом сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Будет суд.


Фото: СК

Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. По данным следствия, днем 6 сентября мужчина, который принимал участие в акции протеста, проходившей на улице Правды в Витебске, дважды ударил сотрудника МВД. В СК отметили, что «сотрудник правоохранительных органов пресекал противоправные действия одной из участниц массового мероприятия и задерживал ее, за что и получил удары, один из которых пришелся в голову». Спустя некоторое время мужчину задержали.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, провели очную ставку. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования уголовного дела, мужчине, который ударил силовика, предъявлено обвинение по статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. Его заключили под стражу. Материалы этого дела переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодой человек дважды ударил сотрудника правоохранительных органов. Один из ударов пришелся в голову.
 
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