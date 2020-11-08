Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Девять станций метро закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Там уточнили, что с 11:10 поезда следуют без остановок на станциях: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Кроме того, не работают все станции третьей линии – для пассажиров их открыли только накануне.

На станции метро "Площадь Ленина" поезда останавливаются, однако вестибюль, который выходит на площадь Независимости, закрыт.

В метрополитене пояснили, что такие меры приняты для "обеспечения безопасности пассажиров", и принесли извинения за доставленные неудобства.