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Девять станций метро закрыты в Минске

08.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Девять станций метро закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

© Photo : Минский метрополитен
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Там уточнили, что с 11:10 поезда следуют без остановок на станциях: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Кроме того, не работают все станции третьей линии – для пассажиров их открыли только накануне.

На станции метро "Площадь Ленина" поезда останавливаются, однако вестибюль, который выходит на площадь Независимости, закрыт.

В метрополитене пояснили, что такие меры приняты для "обеспечения безопасности пассажиров", и принесли извинения за доставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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С 11:10 на вход и на выход закрыты две станции первой линии метро, три – второй, полностью не работает открытая накануне третья линия.
 
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