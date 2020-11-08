|
Девять станций метро закрыты в Минске
08.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт - Sputnik. Девять станций метро закрыты в Минске, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Photo : Минский метрополитен
Там уточнили, что с 11:10 поезда следуют без остановок на станциях: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Кроме того, не работают все станции третьей линии – для пассажиров их
На станции метро "Площадь Ленина" поезда останавливаются, однако вестибюль, который выходит на площадь Независимости, закрыт.
В метрополитене пояснили, что такие меры приняты для "обеспечения безопасности пассажиров", и принесли извинения за доставленные неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11:10 на вход и на выход закрыты две станции первой линии метро, три – второй, полностью не работает открытая накануне третья линия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)