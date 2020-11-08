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Остановили такси и доставили в РОВД. В Гомеле задержали волонтера Настю Сыскибаеву

08.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали волонтера Анастасию Сыскибаеву. О ней мы раньше писали. Девушка помогает родным задержанных  во время акций протестов в их поисках, а также посещает суды над теми в отношении кого составлены протоколы по самой распространенной сейчас административной статье 23.34.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Сама Анастасия уже несколько раз привлекалась по этой же статье.

Сегодня утром она ехала в такси. Машину остановили сотрудники уголовного розыска и доставили Настю в Центральный РОВД. Сегодня, 8 ноября, у нее день рождения. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня утром она ехала в такси. Машину остановили сотрудники уголовного розыска и доставили Настю в Центральный РОВД. Сегодня, 8 ноября, у нее день рождения.
 
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