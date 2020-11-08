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Остановили такси и доставили в РОВД. В Гомеле задержали волонтера Настю Сыскибаеву
08.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали волонтера Анастасию Сыскибаеву. О ней мы
Сама Анастасия уже несколько раз привлекалась по этой же статье.
Сегодня утром она ехала в такси. Машину остановили сотрудники уголовного розыска и доставили Настю в Центральный РОВД. Сегодня, 8 ноября, у нее день рождения.
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Сегодня утром она ехала в такси. Машину остановили сотрудники уголовного розыска и доставили Настю в Центральный РОВД. Сегодня, 8 ноября, у нее день рождения.
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