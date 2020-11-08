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В Минске закрыли несколько станций метро
08.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже традиционно, в воскресенье, 8 ноября столичный метрополитен сообщил о закрытии нескольких станций. Об этом
«В 11.10, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции Площадь Ленина закрыт вестибюль 2 (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются», — говорится в сообщении.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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На вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская.
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