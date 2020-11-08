В Минске закрыли несколько станций метро

Источник материала: Tut.by

Уже традиционно, в воскресенье, 8 ноября столичный метрополитен сообщил о закрытии нескольких станций. Об этом сообщает пресс-служба подземки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В 11.10, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции Площадь Ленина закрыт вестибюль 2 (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются», — говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.