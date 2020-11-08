«Принимаются частные решения». У студентов снова возникли проблемы с пересечением границы

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщают, что студентов, которые обучаются в Литве и Польше, снова не пропускают через границу в Беларусь на автотранспорте. Специалист, принимающий звонки на горячей линии Государственного пограничного комитета, рекомендует воспользоваться авиасообщением.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В редакцию обратилась мама студентки, которая обучается за границей.

— Сегодня ночью мою дочь отправили обратно в Вильнюс на пункте пропуска «Каменный Лог» без всяких объяснений. Дежурный Сморгонской пограничной группы ответил, что студентов из Польши и Литвы не пускают в Беларусь вообще, — рассказывает женщина.

Еще одна читательница прислала аудиозапись разговора со специалистом горячей линии ГПК, где она спросила, пропустят ли ее дочь-студентку домой.

— Моя дочь — студентка, учится в Польше. Может ли она приехать домой? Пропустят ее через границу? — спросила женщина у специалиста.

— Я рекомендую воздержаться от пересечения границы автобусом, а воспользоваться авиасообщением. Ввиду эпидемиологической обстановки в стране, — ответила сотрудница ГПК.

— Они учатся онлайн. Если нужно отсидеть 10 дней карантина, то она их отсидит, — продолжила задавать вопросы мама студентки.

— Я вам все-таки рекомендую взять билет на самолет, — повторили в Госпогранкомитете.

— Но на самолет, это понимаете, в деньгах вопрос. Так не пропустят?

— Я не могу сказать, я не принимаю такие решения. Но я рекомендую вам воспользоваться авиасообщением, — настаивала специалист.

— Везде в новостях говорят, кто имеет право приехать в Беларусь наземным транспортом. Так даже иностранные граждане, у которых родственники здесь, могут приехать. А почему белорусские граждане-студенты не могут? Дочь здесь прописана, она просто там учится.

— Я понимаю ваше негодование. Вы позвонили получить консультацию. Я вам рекомендую именно авиасообщение, — завершила разговор специалист горячей линии.

Мы также позвонили дежурному Сморгонской пограничной группы.

— Честно говоря, в отношении студентов принимается частное решение по факту прибытия их в пункт пропуска. Идут доклады выше, сообщаются обстоятельства их прибытия на территорию Республики Беларусь. Докладывается и сверху принимается решение. По телефону я не скажу, в какую сторону будет принято решение, — сказал дежурный.

Оперативно получить комментарий в Государственном пограничном комитете по этому вопросу нам не удалось. Как только он у нас будет, мы его опубликуем.

Напомним, 30 октября у студентов также были проблемы со въездом из Польши и Литвы в Беларусь. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета, говорил, что белорусов на территорию нашей страны пускают .

— Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.