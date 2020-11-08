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Уже около 90 человек задержано в Минске и некоторых других городах Беларуси во время воскресной акции сторонников перемен

08.11.2020 14:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

 

Минск, 8 ноября. Правозащитники сообщают о не менее 88 задержанных (на 14.26) в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и некоторых других городах. Списки задержанных публикует spring96.org.

Среди задержанных в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов, было два российских журналиста. Их доставили в Партизанское РУВД для проверки документов, после чего отпустили.

Помимо Минска задержания отмечены в Гомеле, Барановичах, Ляховичах.

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


БелаПАН.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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  Минск, 8 ноября. Правозащитники сообщают о не менее 88 задержанных (на 14.26) в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и некоторых других городах....
 
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