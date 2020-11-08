Правозащитники: Во время субботних акций и дворовых концертов силовики задержали больше 100 человек

Источник материала: Tut.by

7 ноября в Минске планировались две акции протеста — марш медиков и женский марш. Однако не успели они начаться, как людей стали задерживать силовики. По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», на них было задержано более 90 человек. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД. Некоторых из участников отпустили.



Фото: TUT.BY. Снимок и фото с обложки носят иллюстративный характер

Вчера с 12.00 в Минске должен был начаться марш медиков. Только врачи вышли на крыльцо первой клинической больницы, начались задержания. Правозащитники насчитали аж 57 задержанных.

Как минимум 9 человек отпустили, на некоторых составлен протокол по статье 23.34. Известно, что 22 медика были доставлены на Окрестина. Одного человека из Первомайского РУВД, по информации правозащитников, вывезла скорая.

В 14.00 анонсировали уже традиционный для субботы женский марш. Но его участниц также начали задерживать еще до того, как они успели собраться. Причем хватали даже случайных прохожих. В итоге у правозащитников получился список из 34 задержанных. Их отвозили в разные столичные РУВД. Минимум 16 человек отпустили. Больше 10 задержанных оказались на Окрестина.

Вечером, после дворовых концертов также были задержания. После выступления во дворах на улице Есенина силовики задержали музыканта Павла Аракеляна. А в Каменной Горке задержали всю группу «Рэха».

Еще пять человек были задержаны в регионах.