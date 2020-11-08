Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и других городах Беларуси возросло до 160 человек (на 15.15), сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org .

Помимо Минска задержания прошли в Барановичах, Витебске, Гомеле, Ляховичах.

В Витебске задержана Татьяна Северинец и ее подруга. Они шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили женщинам дорогу, посадили в машину и увезли.

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число задержанных в Минске и других городах Беларуси возросло до 160 человек, сообщают правозащитники Минск, 8 ноября. Число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и других городах Беларуси возросло до 160 человек (на 15.15), сообщают...

БелаПАН.