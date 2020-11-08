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В Витебске задержали Татьяну Северинец и ее подругу. Они сейчас находятся в РОВД
08.11.2020 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали Татьяну Северинец — активистку и мать политика Павла Северинца. Эту информацию подтвердила ее дочь Анна Северинец. Вместе с Татьяной силовики увезли ее подругу Елену Шабуню.
Информация о задержании активисток стала известна сегодня около 14.30.
— Мы пока толком ничего не знаем. Она была задержана в городе, не дома, вместе Еленой Шабуней, журналисткой телеканала Belsat, — рассказала нам дочь активистки Анна Северинец. — Сейчас они находятся в Железнодорожном РОВД.
Напомним, это уже не первое
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Активисток задержали на улице. Почему, пока неизвестно.
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