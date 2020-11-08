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В Витебске задержали Татьяну Северинец и ее подругу. Они сейчас находятся в РОВД

08.11.2020 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали Татьяну Северинец — активистку и мать политика Павла Северинца. Эту информацию подтвердила ее дочь Анна Северинец. Вместе с Татьяной силовики увезли ее подругу Елену Шабуню.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Информация о задержании активисток стала известна сегодня около 14.30.

— Мы пока толком ничего не знаем. Она была задержана в городе, не дома, вместе Еленой Шабуней, журналисткой телеканала Belsat, — рассказала нам дочь активистки Анна Северинец. — Сейчас они находятся в Железнодорожном РОВД.

Напомним, это уже не первое задержание Татьяны Серевеинец этой осенью. 14 октября ее также забрали силовики. Ночь она провела в СИЗО. 15 октября ее отпустили. А в начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев за «пикетирование в общественном месте» — на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф 25 базовых.

 
Теги: Витебск
 
 
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