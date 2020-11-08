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Жителям Вильнюса бесплатно раздают таблетки йода в связи с запуском БелАЭС
08.11.2020 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Жителей Вильнюса призывают получить бесплатные йодные таблетки в аптеках, сообщает мэрия литовской столицы через местные СМИ.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Таблетки йодида калия "распространяются среди население в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси", – пишет газета "15 минут". Уточняется, что помогают защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода.
Чтобы получить лекарственный препарат, жителям Вильнюса нужно прийти в аптеку и предъявить удостоверение личности. Выдачей таблеток занимаются практически все фармучреждения города.
Издание подчеркивает, что жители города должны принимать эти таблетки только в случае ядерной аварии в соседней стране и только посл етого, как компетентные госорганы распространят соответствующие рекомендации.
Ранее власти литовской столицы обязали центральную поликлинику города заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия 500 тысячам жителей Вильнюса. Рецепты действительны до 17 ноября. Всего минздрав Литвы
Напомним, официальная церемония запуска
Власти Литвы неоднократно выступали против этого строительства.
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Власти литовской столицы обязали центральную поликлинику города заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия для 500 тысяч жителей Вильнюса....
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