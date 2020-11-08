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Жителям Вильнюса бесплатно раздают таблетки йода в связи с запуском БелАЭС

08.11.2020 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя - Sputnik. Жителей Вильнюса призывают получить бесплатные йодные таблетки в аптеках, сообщает мэрия литовской столицы через местные СМИ.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Таблетки йодида калия "распространяются среди население в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси", – пишет газета "15 минут". Уточняется, что помогают защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода.

Чтобы получить лекарственный препарат, жителям Вильнюса нужно прийти в аптеку и предъявить удостоверение личности. Выдачей таблеток занимаются практически все фармучреждения города.

Издание подчеркивает, что жители города должны принимать эти таблетки только в случае ядерной аварии в соседней стране и только посл етого, как компетентные госорганы распространят соответствующие рекомендации.

Ранее власти литовской столицы обязали центральную поликлинику города заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия 500 тысячам жителей Вильнюса. Рецепты действительны до 17 ноября. Всего минздрав Литвы распределил 4 миллиона таблеток йодида калия в 16 муниципалитетах, расположенных в 100 км от Островецкой АЭС Белоруссии.

Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС в Островце прошла в субботу, 7 ноября. Станция строилась по российскому проекту с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, который отвечает всем международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022-м. 

Власти Литвы неоднократно выступали против этого строительства.

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Теги: Минск
 
 
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Власти литовской столицы обязали центральную поликлинику города заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия для 500 тысяч жителей Вильнюса....
 
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