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В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня

08.11.2020 16:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сообщает "Белсат".

Журналистка, сотрудничающая с телеканалом, была задержана вместе с Татьяной Северинец. Они шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили женщинам дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 15.25 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске, Витебске, Гомеле, Ляховичах возросло до 186 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org.

Как сообщает tut.by, в Минске сегодня были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Люди в черном просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минск, 8 ноября. В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сообщает "Белсат". Журналистка, сотрудничающая с телеканалом, была задержана вместе с Татьяной...
 
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