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Минское метро полностью возобновило работу

08.11.2020 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Минский метрополитен полностью возобновил работу, все станции открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Днем в воскресенье из-за проведения в городе несанкционированных акций были закрыты некоторые станции метро – "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская", а также вся третья линия.

"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров", – сказали в метрополитене.

Там также уточнили, что подземка приносит извинения пассажирам за доставленные временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная подземка принесла извинения горожанам и гостям города за доставленные временные неудобства.
 
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