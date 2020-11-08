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Минское метро полностью возобновило работу
08.11.2020 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Минский метрополитен полностью возобновил работу, все станции открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Днем в воскресенье из-за проведения в городе несанкционированных акций были
"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров", – сказали в метрополитене.
Там также уточнили, что подземка приносит извинения пассажирам за доставленные временные неудобства.
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Столичная подземка принесла извинения горожанам и гостям города за доставленные временные неудобства.
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