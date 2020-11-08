Минское метро полностью возобновило работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Минский метрополитен полностью возобновил работу, все станции открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Днем в воскресенье из-за проведения в городе несанкционированных акций были закрыты некоторые станции метро – "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская", а также вся третья линия.

"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров", – сказали в метрополитене.

Там также уточнили, что подземка приносит извинения пассажирам за доставленные временные неудобства.