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Все станции метро открыты для пассажиров

08.11.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров, сообщает телеграм-канал метрополитена.

"Метрополитен работает в штатном режиме. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, в 11.10 были закрыты все станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь"), а также станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". На станции "Площадь Ленина" был закрыт вход со стороны площади Независимости.

Около 9.45 в Минске также отключен мобильный интернет.

Сегодня Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров, сообщает телеграм-канал метрополитена. "Метрополитен работает в штатном режиме. Приносим извинения...
 
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