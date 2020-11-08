|
В воскресенье во время акций протеста задержали уже более 360 человек
08.11.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске и других белорусских городах проходят мирные акции протеста. В столице задержания начались уже в полдень. По информации лишенного регистрации правозащитного центра
Больше всего задержанных в Минске. В других городах — Бобруйске, Ляховичах, Жлобине, Гомеле, Витебске — по одному-два человека.
На данный момент в списке 364 фамилии. Некоторых из тех, кого взяли силовики, уже отпустили.
Среди задержанных в Минске известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович — калыханачны Маляваныч. В Витебске
Также стало известно, что на акции протеста задержали
Напомним, во время вчерашних акций протеста и после них силовики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержания сегодня были не только в Минске, но и в Витебске, Гомеле, Жлобине, Бобруйске и других городах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)