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В воскресенье во время акций протеста задержали уже более 360 человек

08.11.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске и других белорусских городах проходят мирные акции протеста. В столице задержания начались уже в полдень. По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», сегодня в стране уже задержано больше 360 человек.


Больше всего задержанных в Минске. В других городах — Бобруйске, Ляховичах, Жлобине, Гомеле, Витебске — по одному-два человека.

На данный момент в списке 364 фамилии. Некоторых из тех, кого взяли силовики, уже отпустили.

Среди задержанных в Минске известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович — калыханачны Маляваныч. В Витебске была задержана Татьяна Северинец — активистка и мать политика Павла Северинца.

Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.

Напомним, во время вчерашних акций протеста и после них силовики задержали больше 100 человек. Среди них медики, участники женского марша и артисты.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Задержания сегодня были не только в Минске, но и в Витебске, Гомеле, Жлобине, Бобруйске и других городах.
 
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