В воскресенье во время акций протеста задержали уже более 360 человек

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске и других белорусских городах проходят мирные акции протеста. В столице задержания начались уже в полдень. По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , сегодня в стране уже задержано больше 360 человек.





Больше всего задержанных в Минске. В других городах — Бобруйске, Ляховичах, Жлобине, Гомеле, Витебске — по одному-два человека.

На данный момент в списке 364 фамилии. Некоторых из тех, кого взяли силовики, уже отпустили.

Среди задержанных в Минске известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович — калыханачны Маляваныч. В Витебске была задержана Татьяна Северинец — активистка и мать политика Павла Северинца.

Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.

Напомним, во время вчерашних акций протеста и после них силовики задержали больше 100 человек . Среди них медики, участники женского марша и артисты.