На акциях протеста 8 ноября задержано около 390 человек

Задержания участников Марша народовластия в Беларуси начались в 12 часов. По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 17:16 задержаны 389 человек. Списки пополняются.

В числе задержанных в Минске - известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович - калыханачны Маляваныч. На площади Свободы в Минске была задержана известная беларусская топ-модель и обладательница титула «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова.

В Витебске задержали Татьяну Северинец - активистку и мать политика Павла Северинца.

Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.