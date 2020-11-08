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На акциях протеста 8 ноября задержано около 390 человек

08.11.2020 17:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержания участников Марша народовластия в Беларуси начались в 12 часов. По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 17:16 задержаны 389 человек. Списки пополняются.

В числе задержанных в Минске - известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович - калыханачны Маляваныч. На площади Свободы в Минске была задержана известная беларусская топ-модель и обладательница титула «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова

В Витебске задержали Татьяну Северинец - активистку и мать политика Павла Северинца. 

Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Задержания участников Марша народовластия в Беларуси начались в 12 часов. По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 17:16 задержаны 3818 человек. Списки...
 
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