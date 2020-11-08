|
На акциях протеста 8 ноября задержано около 390 человек
08.11.2020 17:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержания участников Марша народовластия в Беларуси начались в 12 часов. По
В числе задержанных в Минске - известный белорусский актер, «кукловод» Александр Жданович - калыханачны Маляваныч. На площади Свободы в Минске была задержана известная беларусская топ-модель и обладательница титула «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова.
В Витебске задержали Татьяну Северинец - активистку и мать политика Павла Северинца.
Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержания участников Марша народовластия в Беларуси начались в 12 часов. По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 17:16 задержаны 3818 человек. Списки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)