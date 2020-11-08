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Итоги "Марша народовластия": обновленное время сбора и больше ничего нового
09.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Марш народовластия прошел в Минске в воскресенье 8 ноября и не обошелся без задержаний.
Точкой сбора была площадь Свободы: в выборе именно этого места есть определенный символизм: на площади расположена городская Ратуша, которую организаторы шествия рассматривают как символ самоуправления города.
Марш и задержания
Прежде марши начинались в 14:00, но из-за того, что световой день сократился, минчане решили собраться раньше, и уже в полдень вышли на улицы. Центральные станции метрополитена Минска к этому времени
© Sputnik / Виктор Толочко
На акции протеста в Минске
Утром накануне марша милиция призвала жителей и гостей города не поддаваться на провокации и не реагировать на приглашения прийти на акции протеста.
© Sputnik / Виктор Толочко
На улице же в адрес участников марша от силовиков на этот раз звучали не только предупреждения об ответственности за участие в несанкционированном митинге, но и просьба не препятствовать привычной жизни минчан, упреки в том, что каждое воскресенье закрываются станции метро и перекрываются дороги.
Уже к полудню в столицу стянули спецтехнику, в районе стелы "Минск – город-герой" было замечено несколько водометов. Силовики огородили и оцепили центральные площади и улицы города. Для обеспечения порядка увеличили и число экипажей ГАИ на дорогах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание протестующей
Около полудня, вскоре после начала акции протеста, начались
Около четырех часов дня
Автопробег "За единую Беларусь"
Традиционно в выходные дни проходит автопробег сторонников действующей власти. В воскресенье его участники собрались на аэродроме "Липки" в 12:00. Участников пробега попросили приехать пораньше – в программе была запланирована работа развлекательной зоны и фудкурта.
© Sputnik Виктор Драчев
Участники автопробега в поддержку Лукашенко
Автолюбители стартовали на аэродроме, проехали по МКАД и вернулись в "Липки". Присоединиться к этому пробегу смогли и водители из других городов: отдельная колонна стартовала в Орше и ехала на Минск через Витебск. В Минск также приехали машины из Гомеля и Могилева, Жлобина, Бреста, Барановичей, Бобруйска, Гродненской области.
© Sputnik Виктор Драчев
Финиш автопробега состоялся на аэродроме "Липки"
91-й день протестов
После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов), в стране начались
Традиционно наиболее массовые акции проходят в воскресенье в Минске.
Через неделю после начала акций протеста Лукашенко выступил перед своими сторонниками на площади Независимости, и этим положил начало акциям в свою поддержку. Основной формат таких мероприятий – автопробеги.
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Время проведения уже традиционной акции протеста в воскресенье изменили: марш начался на два часа раньше обычного.
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