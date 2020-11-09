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Теплая осень уходит. Погода в Витебске на неделе
09.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Увы, с теплой осенью прощаемся — на этой неделе похолодает, но пока обойдется без минусовых температур,
В понедельник днем +3…5°С, без осадков.
Во вторник воздух прогреется до +7 градусов, облачно, без осадков.
В среду ночью 0…+2°С, днем — +2…4°С, возможен дождь.
В четверг с утра туман, днем — до +5 градусов, без осадков.
В пятницу и ночью, и днем +1…3°С. Дождя не ожидается.
Хорошей вам недели, друзья!
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Увы, с теплой осенью прощаемся - на этой неделе похолодает, но пока обойдется без минусовых температур.
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