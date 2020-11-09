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Теплая осень уходит. Погода в Витебске на неделе

09.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Увы, с теплой осенью прощаемся — на этой неделе похолодает, но пока обойдется без минусовых температур, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем +3…5°С, без осадков.

Во вторник воздух прогреется до +7 градусов, облачно, без осадков.

В среду ночью 0…+2°С, днем — +2…4°С, возможен дождь.

В четверг с утра туман, днем — до +5 градусов, без осадков.

В пятницу и ночью, и днем +1…3°С. Дождя не ожидается.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Увы, с теплой осенью прощаемся - на этой неделе похолодает, но пока обойдется без минусовых температур.
 
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