Теплая осень уходит. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Увы, с теплой осенью прощаемся — на этой неделе похолодает, но пока обойдется без минусовых температур, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем +3…5°С, без осадков.

Во вторник воздух прогреется до +7 градусов, облачно, без осадков.

В среду ночью 0…+2°С, днем — +2…4°С, возможен дождь.

В четверг с утра туман, днем — до +5 градусов, без осадков.

В пятницу и ночью, и днем +1…3°С. Дождя не ожидается.

Хорошей вам недели, друзья!

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