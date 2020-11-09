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Серьезное похолодание, дожди. Погода в Могилеве на неделе
09.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе вы точно почувствуете, что зима близко: в Могилеве прогнозируют заметное похолодание. Ожидаются и дожди. А в выходные, по
Сегодня, 9 ноября, будет еще солнечно и тепло — до +7 °С. И дождя не будет.
Во вторник также будет максимум +7 °С, а вот ночью — около +1 °С. Весь день будет облачно, после полудня — дождливо.
В среду, 11 ноября, дожди ожидаются в середине суток. Температура воздуха заметно упадет: +1…+4 °С.
В четверг будет облачно, но без дождя. На термометре будет так же: +1…+4 °С.
В пятницу станет еще холоднее: 0…+3 °С. Будет облачно, днем возможен дождь.
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В выходные прогнозируют нулевую температуру.
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