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Серьезное похолодание, дожди. Погода в Могилеве на неделе

09.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе вы точно почувствуете, что зима близко: в Могилеве прогнозируют заметное похолодание. Ожидаются и дожди. А в выходные, по предварительным данным pogoda.by, столбик термометра опустится до нуля.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 9 ноября, будет еще солнечно и тепло — до +7 °С. И дождя не будет.

Во вторник также будет максимум +7 °С, а вот ночью — около +1 °С. Весь день будет облачно, после полудня — дождливо.

В среду, 11 ноября, дожди ожидаются в середине суток. Температура воздуха заметно упадет: +1…+4 °С.

В четверг будет облачно, но без дождя. На термометре будет так же: +1…+4 °С.

В пятницу станет еще холоднее: 0…+3 °С. Будет облачно, днем возможен дождь.

Точный прогноз погоды в городах Беларуси — на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В выходные прогнозируют нулевую температуру.
 
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