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Осень, водонапорная башня и новые станции метро. Топ-10 лучших фото Минска в Instagram за неделю

09.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — осенние пейзажи, водонапорная башня и новые станции метро.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Александр (@photo.ostanin) 8 Ноя 2020 в 9:15 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sasha Velichko (@areyoushure_) 8 Ноя 2020 в 12:10 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tamara Elnova (@tamara.elnova) 7 Ноя 2020 в 12:44 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Артём (@u_s_t_i_n_o_v) 6 Ноя 2020 в 12:39 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Катя (@____katherine__) 6 Ноя 2020 в 5:48 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ✖Tatiana✖ (@wicked__69__) 2 Ноя 2020 в 11:53 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Zakharova (@zakharova_darya) 4 Ноя 2020 в 7:00 PST

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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