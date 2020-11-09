Пасмурно, прохладно, но почти без дождей. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и прохладно, но практически без дождей, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник пасмурно, слабый, но холодный ветер. Днем до +7 °С.

Во вторник — сплошная облачность и туман. Воздух прогреется всего до +4 °С.

В среду — опять сплошная облачность. Ночью и утром — туман. Воздух прогреется до +6 °С.

В четверг — снова пасмурно. Вечером — туман. Днем до +5 °С.

В пятницу — сплошная облачность. Днем возможен дождь. Воздух прогреется до +5 °С.

Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!

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