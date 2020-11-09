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Пасмурно, прохладно, но почти без дождей. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
09.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и прохладно, но практически без дождей,
В понедельник пасмурно, слабый, но холодный ветер. Днем до +7 °С.
Во вторник — сплошная облачность и туман. Воздух прогреется всего до +4 °С.
В среду — опять сплошная облачность. Ночью и утром — туман. Воздух прогреется до +6 °С.
В четверг — снова пасмурно. Вечером — туман. Днем до +5 °С.
В пятницу — сплошная облачность. Днем возможен дождь. Воздух прогреется до +5 °С.
Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!
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На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и прохладно, но практически без дождей.
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