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Первые «каля нуля» и мокрый снег. Погода в Гомеле на неделе
09.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе ноябрь, наконец, покажет все, на что способен последний осенний месяц. В понедельник еще +10 °C, но потом с каждым днем все холоднее и холоднее,
Во вторник в Гомеле будет уже всего +6 °C, пасмурно.
Со среды прогноз обещает непрекращающиеся дожди — аж до выходных. На градуснике в середине недели — не выше тех же +6 °C.
В четверг уже максимум +4 °C, вечером, возможно, пойдет мокрый снег.
В пятницу утром около нуля, днем — не выше +3 °C. Пасмурно, дождливо, снова возможен мокрый снег.
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В понедельник еще +10 °C, но потом с каждым днем - все холоднее и холоднее.
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