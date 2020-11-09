Первые «каля нуля» и мокрый снег. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе ноябрь, наконец, покажет все, на что способен последний осенний месяц. В понедельник еще +10 °C, но потом с каждым днем все холоднее и холоднее, предупреждает pogoda.by. Кстати, будет и мокрый снег.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник в Гомеле будет уже всего +6 °C, пасмурно.

Со среды прогноз обещает непрекращающиеся дожди — аж до выходных. На градуснике в середине недели — не выше тех же +6 °C.

В четверг уже максимум +4 °C, вечером, возможно, пойдет мокрый снег.

В пятницу утром около нуля, днем — не выше +3 °C. Пасмурно, дождливо, снова возможен мокрый снег.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .