ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые «каля нуля» и мокрый снег. Погода в Гомеле на неделе

09.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе ноябрь, наконец, покажет все, на что способен последний осенний месяц. В понедельник еще +10 °C, но потом с каждым днем все холоднее и холоднее, предупреждает pogoda.by. Кстати, будет и мокрый снег.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник в Гомеле будет уже всего +6 °C, пасмурно.

Со среды прогноз обещает непрекращающиеся дожди — аж до выходных. На градуснике в середине недели — не выше тех же +6 °C.

В четверг уже максимум +4 °C, вечером, возможно, пойдет мокрый снег.

В пятницу утром около нуля, днем — не выше +3 °C. Пасмурно, дождливо, снова возможен мокрый снег.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник еще +10 °C, но потом с каждым днем - все холоднее и холоднее.
 
Новости дня
Новости общества
 
Серо, туманно, дождливо. Не самая приятная погода в Бресте на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика